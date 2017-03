Isisin propagandasivustolle päätyneet saivat ikävän yllätyksen

Tietoturva

Isis-terrorijärjestön Amaq-propagandasivusto hakkeroitiin tarjoamaan vierailijoille haittaohjelmaa. Asiasta uutisoi muun muassa Motherboard https://motherboard.vice.com/en_us/article/hackers-islamic-state-malware Keskiviikkona sivusto varoitti tapahtuneesta. Varoituksen mukaan vierailijoita kehotettiin lataamaan Flash Player -toisto-ohjelmaksi naamioitu haittaohjelma.Kyseessä on Windowsissa toimiva niin kutsuttu troijalainen, joka tarjoaa hyökkääjälle takaoven uhrien tietokoneisiin. Sen jälkeen koneisiin asennettiin toinen haittaohjelma, joka varastaa tietoja ja avaa koneen myöhemmille hyökkäyksille.Haittaohjelman avulla on muun muassa mahdollista varastaa kirjautumistietoja, ottaa kuvakaappauksia, tai vakoilla käyttäjää tietokoneen web-kameran kautta. Myös näppäinten tallennus, eli keylogger, on mukana, samoin kuin mahdollisuus siirtää tiedostoja pois uhrin koneelta.Ei ole selvää, kuka hyökkäsi Isisin sivustolle. On mahdollista, että kyseessä oli normaali kyberrikollisten operaatio, eikä Isis ollut varsinainen kohde. Toisaalta ei ole täysin poissuljettua, että asialla olisi ollut jokin NSA:n tapainen organisaatio osana useiden maiden käymää sotaa Isisiä vastaan.