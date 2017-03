Suositut pornosivustot napsauttivat salauksen päälle – tätä se tarkoittaa

Tietoturva

Pornosta tuli juuri turvallisempaa internetissä. Monien aikuisviihteen etsijöiden määränpää Pornhub on ottanut käyttöön salatun https-yhteyden, muun muassa Motherboard https://motherboard.vice.com/en_us/article/pornhub-youporn-privacy-https-encryption uutisoi.Toinen suosikkisivusto YouPorn tekee saman ensi viikon tiistaina 4. huhtikuuta. Molempien sivustojen omistaja on sama MindGeek.Https on on yleinen tapa suojata tietoliikenne käyttäjän ja kohdesivuston välillä. Se ei ole täysin aukoton, mutta on ehdottomasti avointa perus-http:tä parempi vaihtoehto.Käytännössä tarkoitus on estää muita salakuuntelemasta, mitä teet verkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikkapa samassa avoimessa wifi-verkossa olija ei pääse seuraamaan nettiliikennettäsi. Internet-operaattorisi näkee kyllä edelleen kohdesivusi – ellei sitten käytä erillistä vpn-tietoturvaohjelmaa.Muutos auttaa myös käyttäjää tunnistamaan huijaussivustot, jotka teeskentelevät aitoja palveluja henkilökohtaisten tietojen varastamiseksi tai haittaohjelmien syöttämiseksi.Suomessa https on tuttu vaikkapa verkkopankeista. Sen lisäksi, että turvatun sivuston verkko-osoite alkaa https-tekstillä, salauksesta on merkkinä myös lukon kuva osoiterivin vieressä.