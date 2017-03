”Olet tänään tehnyt yhdessä kaupassamme ostoksia” – tätä ”S-marketin” linkkiä ei kannata klikata

Tietoturva

S-marketin nimissä levitetään jälleen huijausviestejä, joissa kaupan väitetään jakavan 500 euron lahjakortteja uskollisille asiakkailleen.Huijaus on hyvin samankaltainen kuin viime viikolla nähty http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005124966.html . Vastaanottajan väitetään olevan 34. valittu asiakas ja tämän asioineen tänään S-marketissa. Lahjakortti olisi lunastettava euron luottokorttimaksulla, joka ”todistaa vastaanottajan olevan yli 18-vuotias suomalainen”.Tosiasiassa viestissä olevan linkin klikkaaja liittyy tiedot annettuaan huomaamattaan PointWord-palveluun, joka maksaa 39 euroa kuukaudessa. Maksullinen jäsenyys tarkoittaa mahdollisuutta osallistua kyselyihin.Vaannoin S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen http://www.is.fi/haku/?search-term=Mikko%20Koskinen kertoi Ilta-Sanomat Digitodaylle http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005131482.html huijausten olevan melkein viikoittaisia.Tilausansat yrittävät naamioitua laillisen toiminnan asuun esittelemällä käyttäjäehdot ja tarjoamalla mahdollisuutta irtisanoutua palvelusta parin päivän sisällä.Näihin lupauksiin ei tulisi kuitenkaan luottaa. Netsin korttiturvallisuuspäällikkö Kalle Varmolan http://www.is.fi/haku/?search-term=Kalle%20Varmolan mukaan kortti on syytä sulkea http://www.is.fi/digitoday/art-2000005131498.html , jos sen tiedot on luovuttanut sähköpostilinkkiä klikkaamalla.