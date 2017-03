Microsoft hautaa 10 vuoden takaisen Windowsin – ei kuulu yhtiön hienoimpiin hetkiin

Tietoturva

Ohjelmistoyhtiö Microsoft kertoo tukisivuillaan kymmenen vuotta sitten ilmestyneen Windows Vista -käyttöjärjestelmän tuen loppumisesta.Tammikuussa 2007 ilmestynyt Vista lakkaa saamasta uusia tietoturvapäivityksiä, muita päivityksiä, ilmaisia tai maksullisia tukivaihtoehtoja tai teknisen sisällön päivityksiä verkossa 11. huhtikuuta 2017 jälkeen.– Microsoft on tarjonnut Windows Vista -tukea viimeisen kymmenen vuoden ajan, mutta niin meille kuin laite- ja ohjelmistokumppaneillemmekin on tullut aika suunnata resurssimme uudempiin teknologioihin voidaksemme tarjota uusia, hienoja kokemuksia, yhtiö selittää tukisivulla https://support.microsoft.com/fi-fi/help/22882/windows-vista-end-of-support Tuen loppuminen ei tarkoita, että Windows Vista lakkaa toimimasta. Mutta se altistaa käyttäjänsä haittaohjelmille ja muille tietoturvariskeille. Samaan aikaan laite- ja ohjelmistotuki Vistalle hiipuu, mikä aiheuttaa kasvavia yhteensopivuusongelmia.Microsoft heittää Vistassa pysytteleville yhden pelastusrenkaan. Jos tietokoneeseen on jo asennettu Microsoft Security Essentials -tietoturvaohjelmisto, Microsoft toimittaa virustunnistepäivityksiä rajoitetun ajan. Mutta jos ohjelmistoa ei ole ladannut, ei sitä enää voi saada Vistaan.Windows Vistalla on verrattain huono maine toisin kuin sitä seuranneella Windows 7:llä. Vista muistetaan esimerkiksi hankalana ja käyttöä rajoittaneena ohjelmistona, jossa erilaiset turvatarkistukset katkaisivat käytön toistuvasti.Toisin kuin Windows XP:n tuen loppuessa vuonna 2014, Microsoft tuskin joutuu lykkäämään takarajaa http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001835300.html Vistan laajan käytön tai käyttäjien vastustuksen paineessa. Esimerkiksi NetMarketShare-palvelu mittaa Vistan osuudeksi maailmalla 0,78 prosenttia https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustomd=0 kaikista käyttöjärjestelmistä Mac OS X:t mukaan lukien. Vuonna 2009 julkaistu Windows 7 on yhä ylivoimaisesti suosituin.Käytätkö sinä vielä Windows Vistaa, joka muun muassa esitteli maailmalle läpinäkyvän Aero-käyttöliittymän? Jos käytät, kerro kommenteissa, miksi et ole vaihtanut uudempaan.