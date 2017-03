Nettikonnat iskevät uudella tavalla: Muutama nyrkkisääntö auttaa

Tietoturva

Viestintävirasto varoittaa suomalaisia nousevasta uhkasta. Hybridihyökkääjä yhdistelee eri hyökkäystapoja saadakseen uhrinsa varmemmin ansaan ja rahat vietyä. Nettihuijauksissa keinoina käytetään kaikkea mahdollista pelkästä sähköpostista monimutkaiseen haittaohjelma-verkkomurto-hyökkäyskuvioon.Haittaohjelmia pusketaan muun muassa hyvillä tarjouksilla, houkuttelevilla työpaikoilla ja hauskoilla nettisivuilla. Myös uhkailuun turvaudutaan väittämällä vaikkapa, että tietokone on saastunut tai että tili on kaapattu.– Syötit ja uhkakuvat eivät kuitenkaan ole totta, vaan osa suunniteltua huijausta, Viestintävirasto kirjoittaa https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/03/ttn201703161410.html Konnat lähestyvät uhreja monin tavoin, kuten sähköpostilla, Facebookissa, nettimainoksessa tai tekstiviestillä. Joskus he myös soittavat uhrille.Olemassa olevia hyökkäyksiä yhdistellään toisiinsa, jotta uhrista pystytään nyhtämään kaikki irti. Perinteisesti esimerkiksi yrityksiä on lähestytty väärillä laskuilla, jotka monesti on menty vahingossa maksamaan. Nyt huijauslaskun oheen saatetaan myös liittää haittaohjelma, joka varastaa työasemalta luottokorttitietoja, salasanoja ja pankkitunnuksia. Lopuksi tietokone kenties jopa lukitaan kiristysohjelmalla, joka vaatii lunnaita tietojen palauttamiseksi.Muista kuitenkin kaksi nyrkkisääntöä, niin olet jo pitkällä hybridihuijareilta suojautumisessa. Pidä ohjelmistojen ja järjestelmien turvapäivitykset ajan tasalla, ja suhtaudu terveesti epäillen liian hyviin tarjouksiin. Myös ajantasainen virustorjunta auttaa.Puhelimitse tehtävistä huijauksista saatiin tällä viikolla erinomainen esimerkki Suomessa, kun monet saivat outoja soittoja Britanniasta http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005128146.html . Soitoilla saatettiin maanitella ihmisiä sijoitusansaan. Ei ole kuitenkaan tietoa, että tässä huijauksessa olisi yhdistelty erilaisia hyökkäysmenetelmiä.