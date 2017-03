Taisto, 85, sai hämärän soiton +44-numerosta: ”Viehättävä nuoren naisen ääni hiveli korvaa kummasti”

Tietoturva

+44-alkuisista numeroista on tullut outoja puheluita

Mahdollisesti jopa tuhannet suomalaiset ovat saaneet salaperäisen soiton englantilaisesta numerosta. Soittajat ovat tietäneet vastaajan nimen ja alkaneet kysellä talousasioista. Soittajia ovat kiinnostaneet muun muassa ihmisten tulotaso, asumismuoto ja velka.Yksi soiton saaneista oli 85-vuotias Taisto, jonka puhelin soi maanantai-iltana kello 18.50. Soitto Taistolle tuli mahdollisesti jopa tuhansille suomalaisille tutuksi tulleesta brittinumerosta +442070431669.– Siellä oli hyvin viehättävä nuoren naisen ääni, joka hiveli 85-vuotiaan miehen korvaa kummasti, Taisto nauraa.Soittaja esiintyi Taiston mukaan kuin vanhana tuttuna ja puhutteli tuttavallisesti etunimellä.– Sen verran selvisi, että hän kysyi, olisiko minulla aikaa kuunnella hänen tarinaansa, Taisto kertoo.Puhelu jäi kuitenkin lyhyeksi kielimuurin vuoksi. Tästä johtuen myös soiton perimmäinen tarkoitus jäi selvittämättä.– Tarina jäi hyvin vajaaksi. Minä sanoin, että en nyt ymmärrä ollenkaan sinua, Taisto toteaa.– Minun englanninkielentaitoni on huono. Pyysin häntä puhumaan suomea ja kun siitä ei mitään tullut, niin minä katkaisin sen puhelun.Taisto naurahtaa, kun häneltä kysyy, millaiset tunnelmat puhelusta jäi.– Kyllä minä heti arvelin, että jotain tällaista se on. Kun näitä nyt on ollut tällaisia kalastelupuheluita.Ilta-Sanomien tietojen mukaan soittajia on ollut monenlaisia: osa on puhunut erinomaista englantia, toiset taas vahvasti murtaen. Kysymyksessä lienee laaja call center -tyyppinen massasoittokeskus, josta on tehty laajoja soittokampanjoita. Taustalla lienee tarkoitus houkutella ihmisiä sijoittamaan rahojaan.