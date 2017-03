Kylmäävä verkkosivu näyttää, mitä tulet paljastaneeksi itsestäsi Facebookissa

Tietoturva

Belgialainen hakkeri Inti De Ceukelaire http://www.is.fi/haku/?search-term=Inti%20De%20Ceukelaire perusti verkkosivun, jonka kautta voi käyttää Facebookin Graph Search http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001802526.html -hakua. Hakutoiminto herätti pelkoja tietosuojasta jo ilmestyessään vuonna 2013, mutta sittemmin se on pitkälti unohtunut käyttäjiltä. Hakkerin englanninkielinen työkalu https://stalkscan.com/ kuitenkin kertoo Facebookin käyttäjälle parilla klikkauksella, mitä hän tai joku muu yhteisöpalvelussa on paljastanut.Asiasta kirjoittivat muun muassa Motherboard https://motherboard.vice.com/en_us/article/facebooks-creepiest-search-tool-is-back-thanks-to-this-site ja The Next Web . De Ceukelairen verkkosivulle syötetään yksinkertaisesti etsittävän henkilön Facebook-profiilin verkko-osoite ja sitten valitaan, mitä halutaan etsiä, ja tulokset esitetään uudessa Facebook-ikkunassa.Yksi mahdollinen kysely voisi kuulua "kaikki valokuvat sinkkunaisista, joista kaveri on tykännyt".Huvittavasti verkkosivulla korostetaan, ettei sitä ole tarkoitettu kenenkään väijymiseen tai vainoamiseen (stalking), mutta verkkosivun nimi on silti Stalkscan vihjaten siitä, mihin sivustoa hyvinkin saatetaan käyttää – ja on ehkä jo käytettykin.Stalkscan on paljon yksinkertaisempi käyttää kuin Facebookin Graph Search. On silti tärkeää muistaa, ettei työkalun pitäisi pystyä kaivamaan esiin tietoja, joiden näkyvyyttä käyttäjä on rajoittanut Facebookissa. Stalkscan käyttää vain Facebookin olemassa olevia hakutoimintoja, eikä ohita käyttäjän tietosuojavalintoja.Palvelun tarkoitus on näyttää Facebookin käyttäjille, miten paljon julkista tietoa he tulevan Facebookissa antaneeksi. Ja antaa samalla yllyke tietosuoja-asetusten tarkistamiseen.Facebookille Stalkscan ei näytä olevan ongelma. Palvelu korostaa, että työkalu vain ohjaa Facebookin olemassa olevalle hakutulossivulle. Vain sellaista tietoa näytetään, minkä käyttäjä on päättänyt hakijan kanssa jakaa.