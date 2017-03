Saitko oudon puhelun tästä numerosta? Viestintävirasto: Saattaa liittyä kansainväliseen huijaukseen

Tietoturva

Suomalaisille on soitettu kuluvina päivinä runsaasti Englannista eli +44-alkuisista numeroista tulevia puheluita, jotka on naamioitu kyselyiksi. Soittajien tarkoitusperät vaikuttavat hämäriltä.Kaikkein eniten soittoja näyttää tulevan numerosta +442070431669. Numerosta on haettu lisätietoja on katseltu tuntemattomista numeroista tulevia puheluita selvittävän kukasoitti.fi https://www.kukasoitti.fi/numero/442070431669 -palvelun mukaan viime päivinä yli 15 000 kertaa.Myös joistakin muista brittinumeroista on soitettu suomalaisille viime päivinä.Puheluissa on udeltu muun muassa vastaajan ikää ja velkatilannetta. Soittajalla on ollut vastaanottajan nimi tiedossa.Viestintäviraston erityisasiantuntija Ilkka Sovannon http://www.is.fi/haku/?search-term=Ilkka%20Sovannon mukaan soitoilla saattaa olla yhteys tammikuiseen soittelukampanjaan, jossa ihmisille soitettiin kyselytutkimuksen nimissä. Tammikuisten soittojen päätarkoitus oli mitä ilmeisimmin saada vastaajat osallistumaan epämääräiseen sijoitustoimintaan.Soittajat puhuvat englantia vahvasti intialaistyyppisellä aksentilla murtaen, ja puhelussa on yleensä paljon taustahälyä. Soitot näyttävät tulevan Lontoosta.– Tässä lienee kysymys siitä, että puhelut reititetään Englannin kautta. Itse call center saattaa olla missä tahansa. Kustannukset ovat pienempiä halvan työvoiman maissa, Sovanto sanoo.Netissä vahvasti elävän huhun mukaan kyseessä on ”can you hear me” -nimellä kutsuttava huijaus, jossa vastaajalta kalastellaan myöntävä vastaus. Tätä käytettäisiin myöhemmin asiayhteydestään irrotettuna todisteena siitä, että vastaaja on sitoutunut jonkin tuotteen tai palvelun ostamiseen.”Can you hear me” -puheluista liikkuu maailmalla ristiriitaista tietoa. Toisaalla viranomaisten sanotaan antaneen niistä varoituksia CBSNewsin http://www.cbsnews.com/news/beware-new-can-you-hear-me-scam/ mukaan. Snopes http://www.snopes.com/can-you-hear-me-scam/ -faktantarkistuspalvelun mukaan ei ole kuitenkaan pystytty todistamaan, että puheluilla olisi aiheutettu todellista vahinkoa. Vastaajan veloittaminen vaatisi paljon taustatietoja hänestä.Sovanto ei pysty vahvistamaan tai kumoamaan väitettä suoraan.– Hieman suhtaudun skeptisesti siihen. Kuulostaa hankalalta, että rahoja lähdetään suomalaiselta kuluttajalta perimään, hän toteaa.Sovanto muistuttaa, että puhelimeen vastaamisesta ei voi syntyä kuluja. Entä miten toimia, kun puhelimeen tulee epämääräinen soitto englantilaisnumerosta?– Moni on päätynyt siihen, että katkaisee puhelun, kun soittajan tarkoitusperä alkaa epäilyttää. Sehän se varmin keino on, Sovanto sanoo.