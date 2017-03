Microsoft vakuuttaa Windows 10:n turvallisuutta CIA-vuodon jälkeen – lausunnossa ammottava aukko

Tietoturva

Microsoft avasi sanaisen arkkunsa tuhansien CIA-asiakirjojen vuodosta, joka tehtiin Wikileaks-palvelussa tällä viikolla.Asiasta kirjoittaa muun muassa Softpedia http://news.softpedia.com/news/microsoft-on-wikileaks-cia-files-windows-10-users-are-safe-513768.shtml . Microsoftin virallisen lausunnon mukaan Windows 10:tä ajavien tietokoneiden pitäisi olla turvassa.– Otamme turvallisuuden erittäin vakavasti, ja jatkamme syvempää analyysia selvittääksemme, tarvitaanko asiakkaidemme suojelemiseksi lisää toimenpiteitä, Microsoft toteaa.Vuodossa paljastui, että CIA:lla on kyberaseita moneen lähtöön mitä erilaisimpien laitteiden haltuunottamiseksi. Microsoftin mukaan CIA-asiakirjoissa mainitut sitä koskevat haavoittuvuudet ovat vanhoja ja näyttävät koskevan Windows 10:tä edeltäviä järjestelmiä.Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että CIA-vuoto ei käsitä kaikista uusimpia asiakirjoja, vaan kyseessä on arviolta tilanne vuoden 2016 alkupuolella. On täysin mahdollista – ehkä jopa oletettavaa – että CIA:lla on tässä vaiheessa jo hallussaan keinoja myös Windows 10:n päihittämiseksi. Etenkin, kun Microsoft kertoi viime vuoden lopulla Venäjän murtautuneen Windowsiin http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001944443.html Microsoft sanoo ilmoittavansa asiakkaille, mikäli mitään ylimääräisiä uhkia havaitaan.