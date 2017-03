Tietoturva

Wikileaksin tämän viikon paljastuksissa on käynyt ilmi, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on käyttänyt muun muassa älytelevisioita ihmisten salakuuntelemiseen. Tämän ohella CIA:lla on pääsy haluamiinsa puhelimiin ja tietokoneisiin.Paljastus on nostanut internetissä epäilyksiä siitä, mitä kaikkia älylaitteita tiedustelupalvelu pystyy hyödyntämään vakoilussa.Yksi uusi laitekategoria ovat pöydälle sijoitetut älykaiuttimet, joiden suosio räjähti USA:ssa viime vuoden aikana. Amazonin Echo ja Google Home ovat pöydälle sijoitettuja laitteita, jotka kaiutintoimintojen ohella toimivat digitaalisina avustajina. Toisin sanoen niille voi esittää kysymyksiä, ja laitteet hakevat vastauksen.Kysymykset voivat liittyä päivän säähän, joukkoliikenneaikatauluihin tai vaikka käyttäjän omaan kalenteriin. Mutta myös tiedustelupalveluihin.Eräs Reddit-verkkosivuston käyttäjä teki Amazonin Echo-kaiuttimessa toimivalle Alexa-tekoälylle paljonpuhuvan kysymyssarjan.– Alexa, valehtelisitko minulle?– Yritän aina kertoa totuuden. En ole aina oikeassa, mutta en valehtelisi sinulle tai kellekään muulle tarkoituksellisesti.– Alexa, mikä on CIA?– Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA.– Alexa, oletko yhteydessä CIA:han.– [hiljaisuus]Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä https://twitter.com/localbusinessco/status/839456634745176064 Video nousi saman tien maailman suosituimpiin nettisivustoihin kuuluvan Redditin etusivulle, ja poiki tuhansia käyttäjäkommentteja https://www.reddit.com/r/videos/comments/5yeefj/alexa_are_you_connected_to_the_cia/ Muutaman tunnin kuluttua tapahtui jotain outoa. Alexan kysymykseen antama vastaus muuttui. Asia käy ilmi toiselta videolta.– Alexa, oletko yhteydessä CIA:han?– En, työskentelen Amazonille.Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä https://streamable.com/qxw33 Todennäköisesti Amazon on ohjelmoinut käsipelillä Alexalle uuden vastauksen asian noustua laajaksi puheenaiheeksi internetissä.Älylaitteiden tekemä käyttäjien kuunteleminen ei ole kuitenkaan legendaa. Ne kuuntelevat koko ajan ympäristöään ja siirtävät äänitallenteita laitevalmistajan pilvipalveluun. Yhdysvalloissa Amazonin Echo-kaiuttimen tekemiä äänitallenteita on jo käytetty murhatutkimuksessa http://www.is.fi/digitoday/art-2000005023414.html poliisin hankittua tiedostot itselleen pakkokeinoja käyttäen.Vaikka ihmisten kuunteleminen olisikin koko ajan mahdollista, F-Securen tietoturva-asiantuntija ei ole sitä mieltä, että ihmisten tulisi huolestua CIA-paljastusten myötä.– Nämä työkalut ovat niin tehokkaita siksi, että niitä käytetään hyvin säästeliäästi. Tavallisten ihmisten vakoilu ei ole CIA:n asialistalla, Sean Sullivan http://www.is.fi/haku/?search-term=Sean%20Sullivan sanoi http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005118949.html IS Digitodaylle keskiviikkona.