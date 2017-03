Lopultakin: Kohta pääset eroon Windows 10:n kestoriesasta

Tietoturva

Ohjelmistojätti Microsoft tekee merkittävän muutoksen Windows 10 -käyttöjärjestelmään keväällä ilmestyvässä Creators Update -päivityksessä.Uutispalvelu Cnetin https://www.cnet.com/news/microsoft-forced-windows-update-auto-restart-snooze-indefinitely/ saamien tietojen mukaan Microsoft lopettaa Windows-päivitysten pakkoasentamisen ja antaa käyttäjälle päätösvallan siitä, koska ne asennetaan koneelle. Tämä tarkoittaa loppua tilanteille, joissa Windows yllättäen alkaa asentaa päivityksiä ja käynnistää tietokoneen uudelleen esimerkiksi kesken tallentamattomien töiden tai kiihkeän videopelisession.Microsoft jatkaa yhä päivitysten tyrkyttämistä aina kyllästymiseen asti luultavasti, koska viime kädessä kyse on kuitenkin tietoturvasta. Mutta käyttäjälle esitetään kolme vaihtoehtoa, Cnet kertoo viitaten Microsoftilta peräisin olevaan kuvakaappaukseen.Vaihtoehdot ovat ”käynnistä uudelleen nyt”, ”valitse ajankohta” ja ”muistuta kohta uudelleen” (vapaita suomennoksia). Jokin näistä on pakko valita, muuten ruutu ei mene pois. Jos mitään ei tee, tietokone ei silti käynnisty uudestaan. Enää ei ole kelloa, joka tikittää kohti vääjäämätöntä päivitysten asennusta.Torkku-nappia voi painaa aina siihen asti, jolloin päivitysten ilmestymisestä on kulunut 35 päivää. Sen jälkeen voi painaa uutta Muistuta minua huomenna -nappia, joka ilmestyy päivittäin.Kyseessä on huomattava kädenojennus Microsoftilta, joka edelleen muistetaan hyvin siitä, kuinka se hämäsi asiakkaita asentamaan http://www.is.fi/digitoday/art-2000001912111.html haluamattaan jopa kokonaisia Windows 10 -käyttöjärjestelmiä tietokoneisiinsa viime vuonna.Kyse voi myös olla Microsoftin pyrkimyksestä alentaa kynnystä Windows 10:n asentamiseen sen suosion kasvattamiseksi. Samaan tapaan yhtiö edelleen tarjoaa Windows 10:tä ilmaiseksi http://www.is.fi/digitoday/art-2000005112418.html helppokäyttötoimintojensa varjolla.Muista kuitenkin, että siirtämällä päivityksiä loputtomiin heikennät samalla tietoturvaasi. Monet Microsoftin korjaamista ohjelmistohaavoittuvuuksista päätyvät rikollisten aseistukseen viimeistään sen jälkeen, kun Microsoft päivityksensä julkaisee. Joskus jopa ennen sitä.