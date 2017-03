Kaikki julki: Näin CIA lukee WhatsApp-viestit ja muuttaa television salakuuntelulaitteeksi

Tietoturva

Vuotosivusto Wikileaks on julkaissut suuren määrän asiakirjoja, joiden väitetään koskevan CIA:n tekemää verkkotiedustelua.Vault 7 -nimellä tunnetut asiakirjat sisältävät 8761 tiedostoa, joiden Wikileaks väittää olevan peräisin CIA:n Virginian Langleyssa sijaitsevan päämajan verkosta. Samalla Wikileaks paljastaa CIA:n hakkerointiorganisaation rakenteen sekä toimintatavat.Wikileaksin mukaan CIA on rakentanut sisäisen tiedusteluorganisaation, joka on toimintatavoiltaan ja kyvyiltään pitkälti samanlainen NSA:n kanssa. Kansallisen turvallisuuden virasto NSA on CIA:n kanssa rinnakkainen ja usein myös kilpaileva tiedusteluorganisaatio.CIA ei ole myöntänyt eikä kieltänyt asiakirjojen aitoutta. New York Timesin http://www.nytimes.com/2017/03/07/world/europe/wikileaks-cia-hacking.html mukaan nimettömänä pystytellyt virkamies on todistanut asiakirjojen olevan aitoja.Asiakirjat paljastavat, miten CIA kykenee tunkeutumaan ihmisten puhelimiin, tietokoneisiin ja älytelevisioihin. Wikileaks mainitsee nimeltä tiedotteessaan Applen iPhonen, Googlen Androidin, Microsoftin Windowsin sekä Samsungin televisiot.Laitteisiin tunkeudutaan hyödyntämällä julkistamattomia tietoturva-aukkoja eli niin sanottuja nollapäivähaavoittuvuuksia. Wikileaksin mukaan CIA:lla on käytössään kymmeniä tällaisia.CIA pystyy tunkeutumaan myös turvallisena pidettyjen pikaviestipalvelujen viesteihin. Organisaatio kykenee tunkeutumaan sekä iPhone- että Android-laitteisiin hyödyntämällä tietoturva-aukkoja, joita ei ole julkistettu. Vaikka sovellusten välillä kulkeva tietoliikenne on salattu, CIA pystyy lukemana viestit itse laitteessa. WikiLeaks mainitsee murretuista viwstipalveluista nimeltä muun muassa WhatsAppin, Signalin sekä Telegramin sekä Weibon.Älytelevisioiden salakuuntelua alettiin työstää vuonna 2014 yhdessä brittien MI5/BTSS-tiedusteluorganisaation kanssa. Lopputuloksena syntyi ohjelma, joka muuttaa Samsung-televisiot salakuuntelulaitteiksi. Televisiossa on ”fake off”-tila eli laitteet vaikuttavat olevan pois päältä, mutta tosiasiassa ne kuuntelevat käyttäjiään.Pikaviestimien viestien lisäksi CIA pystyy selvittämään puhelimen käyttäjän sijainnin, tekstiviestien sisällön sekä käyttämään laitteen kameraa ja mikrofonia vakoiluun.Lokakuun 2014 jälkeen CIA on alkanut kehittää myös keinoja tunkeutuakseen autojen hallintajärjestelmiin.