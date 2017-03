Lapsipornosta epäilty päästettiin syytteistä - Vakoiluohjelman salailu tärkeämpää Yhdysvalloille

Tietoturva

Yhdysvaltain suuri Playpen-lapsipornosivuston alasajo vuonna 2015 tuottaa lisää kummallisia käänteitä, muun muassa Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2017/03/doj-drops-case-against-child-porn-suspect-rather-than-disclose-fbi-hack/ kertoo.Aiemmin liittovaltion poliisin FBI:n hankkimat todisteet kyseenalaistettiin http://www.is.fi/digitoday/art-2000001909461.html , koska ne oli kerätty vakoiluohjelmalla. Nyt tämä sama vakoiluohjelma estää Yhdysvaltoja ajamasta syytteitä epäiltyjä vastaan ainakin yhdessä tapauksessa.Vakoiluohjelman avulla FBI:n onnistui paljastaa http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001900572.html Playpenin käyttäjiä, vaikka nämä turvautuivat salattuun Tor-verkkoon, jonka tarkoitus on pitää käyttäjänsä piilossa. Nyt syytteet hylättiin yhden Playpenin käyttäjäksi epäillyn miehen osalta, koska hallitus ei halua paljastaa menetelmänsä yksityiskohtia.Viime vuonna piirioikeuden tuomari määräsi Yhdysvaltain hallituksen luovuttamaan vakoiluohjelman lähdekoodin tässä kyseisessä jutussa. Mutta hallitus teki koodista salaista jäädyttäen epäiltyjen mahdollisuuden saada tutustua heitä vastaan käytettyyn todistusaineistoon yli sadassa Playpen-aiheisessa oikeusjutussa.Playpen-hakkerointi on nostattanut laajaa huolta siitä, että poliisin käyttämät keinot epäiltyjen selvittämiseksi vaarantavat pian ihmisten tietosuojan ympäri maailman.Erikoista on se, että toisessa varsin vastaavanlaisessa Playpen-oikeusjutussa syytteitä ei kaadettu, vaikka jutussa on jopa sama tuomari. Molempia miehiä edustava puolustusasianajaja on hämmentynyt.– Samojen olennaisten faktojen ja sovellettavien lakien vallitessa odotimme vastaavaa lopputulosta, asianajaja Colin Fieman http://www.is.fi/haku/?search-term=Colin%20Fieman sanoi Ars Technicalle.Monet Playpen-syytetyt ovat jo myöntäneet syyllisyytensä. Syytteiden hylkääminen on ollut perin harvinaista. On mahdollista, että hylätyt syytteet nostetaan tulevaisuudessa uudelleen, jos ja kun hallitukselle tulee mahdolliseksi paljastaa vakoilunsa tekniset yksityiskohdat.