Yahoo-pomo myöntää hakkerimokan: Luopuu miljoonistaan

Tietoturva

Kovan arvostelun kohteeksi joutunut Yahoon toimitusjohtaja Marissa Mayer http://www.is.fi/haku/?search-term=Marissa%20Mayer suostuu luopumaan tämän vuoden bonuksistaan ja osakepalkkioistaan. Syynä ovat yhtiöstä paljastuneet valtavat tietomurrot, jotka koskevat jopa yli miljardia asiakasta.Mayer kertoi teknologia-alalla harvinaisesta päätöksestään Tumblr-viestissä http://marissamayr.tumblr.com/post/157876672644/update-on-yahoos-security-incident , mutta ei täsmentänyt, millaisista summista on kyse. The Mercury Newsin http://www.mercurynews.com/2017/03/01/yahoo-ceo-marissa-mayer-stripped-of-bonus-after-probe-reveals-high-level-knowledge-of-huge-hack/ mukaan kyse on kaikkiaan yli 12 miljoonasta dollarista.Toimitusjohtaja sanoo saaneensa tietää asiakastietojen varastamisesta suurissa määrin viime syyskuussa. Hän toivoo, että rahat jaetaan Yahoon "lujasti töitä tekevien" työntekijöiden kesken.Yahoon lakijohtaja Ronald Bell http://www.is.fi/haku/?search-term=Ronald%20Bell eroaa tehtävistään tietomurtoskandaalin vuoksi. Yahoon tilaama riippumaton tutkinta tuli siihen tulokseen, että yhtiö ei reagoinut tietoturvaonnettomuuksiin riittävällä tavalla. Tutkinnan mukaan "tietyt korkea-arvoiset johtajat" eivät kunnolla ymmärtäneet tai tutkineet sitä tietoa, joka oli Yahoon oman turvallisuustiimin hallussa.Yhdysvaltalainen internet-yhtiö on kertonut kahdesta eri tietomurrosta vuosina 2013 ja 2014. Yli miljardin asiakkaan nimet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja suojatut salasanat karkasivat varkaille.Seurauksena Yahoon osia ostava Verizon neuvotteli alkuperäiseen 4,8 miljardin dollarin kauppahintaan 350 miljoonan dollarin alennuksen.