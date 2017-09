Testit

Testi: Sonyn langattomissa vastamelukuulokkeissa on paljon hyvää – mutta hintavertailu kannattaa





Korvaan istuvat kuulokkeet

Yhteenveto

Langattomien kuulokkeiden myynti ylitti arvolla mitattuna lankakuulokkeiden myynnin. Markkina lähti varsinaisesti käyntiin viime vuonna, kun Apple julkisti iPhone 7 -puhelimensa, jossa ei ole lainkaan liitäntää lankakuulokkeille.Niinpä Sonykin julkaisi peräti kolme langatonta kuulokemallia syyskuun alussa Berliinissä järjestetyillä IFA-messuilla. Kolmikkoon kuuluvat kuppikuulokkeet, kaulapantaan johdolla kiinnittyvät nappikuulokkeet sekä langattomat nappikuulokkeet.Yhdessä asiassa Sony ehti ensimmäisenä: Kaikissa uutuuksissa on vastamelutoiminto, joten langattomat BC-WF1000X -nappikuulokkeet ovat markkinoiden ensimmäiset tekniikkaa käyttävät täysin langattomat kuulokenapit.Sony lupaa kuulokkeilleen kolmen tunnin käyttöaikaa täydellä latauksella. Tämän lupauksen nappikuulokkeet onnistuvatkin ainakin lähes pitämään sekakäytössä, jossa reilut puoli tuntia kuuntelusta tehtiin vastamelutoiminto päällä.Kuulokkeita säilytetään kotelossa, jossa on Sonyn mukaan latausta yhdeksäksi tunniksi. Tätä ei kuitenkaan tullut käytännössä mitattua, mutta ainakin virtaa tuntui riittävän arkikäyttöön riittävästi.Vastamelutoiminnon saa päälle ja pois vasempaan korvaan laitettavassa kuulokkeessa olevasta napista, joka toimi myös virtanappina. Vasemman ja oikean kuulokkeen napeilla onnistui pitkillä ja lyhyillä painalluksilla muun muassa puheluun vastaaminen ja kappaleen vaihto. Äänenvoimakkuutta kuulokkeista ei kuitenkaan saa säädettyä.Päällä ja pois -asetusten lisäksi vastamelutoiminnossa on välimuoto, joka päästää läpi jonkun verran ääntä läpi. Asetus on tarkoitettu vaikka kadulle tai toimistokäyttöön, jos ei halua täysin sulkea pois ympäristön tärkeitä ääniä.IPhone- ja Android-puhelimiin voi kuulokkeiden tueksi ladata myös Sony Connect -sovelluksen, joka voi tunnistaa puhelimen avulla käyttäjän nopeuden ja vaihtaa kuulokkeiden asetuksia automaattisesti. Sovelluksen avulla voi esimerkiksi asettaa vastamelutoiminnon automaattisesti päälle bussimatkan ajaksi, ja sammumaan kokonaan toimistossa istuessa. Sovellus tunnistaa myös kävely- ja juoksuvauhdin.Nappikuulokkeet pysyivät korvissa yllättävänkin hyvin, eivätkä pudonneet kertaakaan, kun ne oli ensin korviinsa (ehkä hieman tavallista huolellisemmin) asettanut.Vaikea sanoa, minkä verran kuulokkeiden pysymisessä auttoivat kuulokkeiden pienet kumiset siivekkeet, jotka ottavat tukea korvalehden poimuista. Vastaaviahan on jo käyttänyt kuulokkeissaan esimerkiksi Bose hyvin tuloksin.Kuulokkeiden ääni on nappikuulokkeiksi erinomainen, vaikka basso tuntuu joskus ainakin omaan makuuni liiankin voimakkaalta. Joka tapauksessa suurimman osan aikaa Sonyn nappikuulokkeiden ääni on hyvin tasapainoinen ja miellyttävä.Tulppien tunkeminen korviin torjuu melua jo jonkun verran, mutta vastamelutoiminto antaa viimeisen silauksen. Kuppikuulokkeiden veroiseen meluntorjuntaan nappikuulokkeet eivät kuitenkaan pysty.Oikeassa kuulokkeessa oli pieniä yhdistymisongelmia. Yleensä musiikki alkoi kuulua vain vasemmasta kuulokkeesta. Oikea kuuloke löysi yhteyden kuulokkeen nappia painamalla tai käyttämällä kuuloketta kytkettynä latausrasiassa.Pakkauksen mukana tulee kuusi erikokoista ja -mallista vaihdettavaa kuuloketulppaparia, joten niistä löytää todennäköisesti itselleen sopivan.Langattomina nappikuulokkeina Sony WF1000X toimivat siis mainiosti, ja vastamelutoiminto tuo lisää mukavuutta työmatkailuun.Sonyn nappikuulokkeet ovat kalliimmat kuin esimerkiksi Applen omat langattomat AirPod-kuulokkeet, joten ostaessa kannattaa pohtia, miten paljon vastamelutoimintoa tarvitsee. Lisäksi Apple lupaa AirPodeille pari tuntia pidempää käyttöaikaa täydellä latauksella.Joka tapauksessa Sonyn vastamelunappien ostamista harkitsevan kannattaa tehdä myös hintavertailua verkossa, ja tutkia myös ulkomaisia verkkokauppoja, sillä hinnoissa on jopa sadan euron eroja.