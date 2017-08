Testit

Testi: Nokia-puhelimien huippu Nokia 6 jää kärjestä – pärjää omassa sarjassaan

5.8. 8:29

Testi HMD Globalin Nokia 6 on ainakin toistaiseksi Nokia-puhelimien huippumalli. Varsinaiseen kärkeen on silti vielä matkaa.

Nokia 6 on Nokian nimellä puhelimia kehittävän HMD Globalin tähän mennessä kallein malli, joka tosin noin 250 euron hinnallaan sijoittuu puhelinmarkkinoilla jonnekin keskiluokkaan.



Nokia 6 on vakuuttavan ja lujatekoisen oloinen. Metalli peittää puhelinta takana ja sivuilla, ja edessä on 5,5-tuumainen kosketusnäyttö. Laitteen kulmikkaat reunat tosin tuntuvat kädessä hieman epämukavilta.



Laitteen pohjassa on mikro-usb, vaikka helppokäyttöisempi c-tyypin liitäntä yleistyy puhelimissa jo vauhdilla.



Näyttö on varsin hyvä ja siltä pystyi lukemaan kirkkaassakin auringonpaisteessa. Resoluutio 1080 x 1920 ei tietenkään ole huippulaitteiden luokkaa, mutta on aivan hyvä normaalissa käytössä.



Näytön alla on kapea sormenjälkitunnistin, joka toimii myös kotinäppäimenä. Näppäin tunnistaa sormenjäljen nopeasti, mutta kotinäppäimenä se takkuilee: Puhelin ei joskus palaa perustilaan, vaikka näppäintä painelee moneen kertaan.



Uusien Nokia-puhelimien erikoisuus on puhdas Android-käyttöjärjestelmä ilman valmistajan omia lisäosia. Nokia 6 -puhelimessa on valmiina Android 7., ja HMD Global on ainakin luvannut, että puhelimet saavat tuoreimmat päivitykset sitä mukaa kun Google niitä julkaisee.



Puhelimen valmiisiin sovelluksiin kuuluvat siis Googlen palvelut, ja muita sovelluksia voi ladata Googlen sovelluskaupasta.



Puhelimessa on 32 gigatavun sisäinen muisti sekä 3 gigatavun ram-muisti. Lisäksi sim-korttipaikan yhteydessä on paikka korkeintaan 256 gigatavun muistikortille, joten sovelluksille, musiikille ja valokuville käytettävä tila tuskin loppuu kesken.



16 megapikselin kamera ei juuri laadullaan häikäise. Auringonvalossa otetut kuvat ovat mainioita, mutta hämärässä otettujen kuvien laatu selvästi heikompi. Tarkennuksessa ja kameran laukeamisessa tuntuu joskus olevan viivettä. Yleiskuvat ja maisemat vaikuttavat epätarkoilta.



Osasyynä voi olla laitteen melko perustason prosessori. Nokia 6:n prosessori on Snapdragon 430, jonka teho jää kauas jälkeen huippulaitteista. Ajan kanssa ja useampien ohjelmien ollessa päällä tehottomuus voi alkaa näkyä myös selvänä laitteen hidastumisena.



Varsinaisiin huippumalleihin on siis vielä matkaa, mutta 200–300 euron hintaluokassa ei sovi odottaakaan ihmeitä. HMD Global onkin todennäköisesti julkaisemassa astetta järeämmän Nokia 8 -mallin vielä tämän kuun aikana, 16. elokuuta.



Peruskäyttöön Nokia 6 on kuitenkin toimiva älypuhelin. Suurelta näytöltä onnistuu hyvin esimerkiksi videoiden katselu ja se vaikuttaa rakenteeltaan kestävältä. Plussaa on myös pelkistetty Android, johon voi lisätä haluamiaan ohjelmia. Laitteeseen toivoisi kuitenkin parempaa kameraa ja tehokkaampaa prosessoria.