Testit

Testissä F-Securen ihmelaite Sense – kaikki laitteet turvaan yhden laatikon taakse





Fiksusti toteutettu sovellus





Reititin on onnistunut

Melkein valmis





Tekniset tiedot Laitevaatimus iOS9 tai Android 4.4, bluetooth 4.0, wps2-salaus Sovelluksen kieli englanti (lisää tulossa) Reitittimen koko 217 x 125 x 90 mm Wifi ieee 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz, 5 GHz, AC 1750 Antenneja 4 sisäistä Usb 1 x usb 3.0 Lan-portteja 3 x 1 Gbit rj45 Wan-portteja 1 x 1 Gbit rj45 Bluetooth 4.0 + LE Suoritin kaksiytiminen 1 GHz Keskusmuisti 512 Mt Sisäinen muisti 1024 Mt Muuta Led-näyttö

F-Securen turvareititin Sensen kauppoihin tulo on ollut pitkä prosessi. Useampaan kertaan myöhästyneen laitteen toimitukset on kuitenkin lopulta aloitettu, ja laite on nyt kenen tahansa ostettavissa.Sense on laite, joka yhdistää langattoman (ja langallisen) wifi-reitittimen, perinteisen tietoturvaohjelman sekä pilvessä toimivan uhkien tunnistuksen. Laite suojelee verkossaan olevien puhelimien ja tietokoneiden ohella älytelevisioiden ja valvontakameroiden kaltaisia laitteita, joille ei ole olemassa erillisiä tietoturvaohjelmia.Laitteen myöhästyminen ei ole yllättävää, sillä tekijöillä on ollut kaksi jättiprojektia: uudenlaista tuoteryhmää edustavan laitteen kehittäminen sekä sen saaminen niin yksinkertaiseksi, että sitä osaavat käyttää muutkin kuin he itse.Lisäksi hanketta on epäilemättä venyttänyt sen mammuttimaisuus: Sense on haluttu ladata täyteen ominaisuuksia, mutta tässä vaiheessa F-Secure on puhaltanut pelin poikki ja osa suunnitelluista ominaisuuksista tulee peliin myöhemmin päivityksenä. Sensen tuomista kauppoihin nyt voi pitää tavallaan ”soft launchina”, jossa palaset loksahtelevat paikoilleen ajan mittaan.Senseä myydään tilausmallilla, laite ja vuoden ohjelmistosuojaus maksavat 199 euroa. Sen jälkeen hinta on 9,90 euroa kuukaudessa. Jos tilaus katkaistaan, Sense toimii sen jälkeen tavallisena reitittimenä ilman turvaominaisuuksia.Tuotteistus on onnistunut. Laatikko tykötarpeineen on viimeisen päälle. Itse reititin on tyylikäs valkoinen mötikkä, jonka kehtaa asettaa pöydällekin. Tämä on oikeastaan tarkoituskin, sillä vimpain viestii omistajalleen myös led-näytön kautta.Asentaminen on tehty helpoksi. Sovellus kännykkään, Sense verkkoon ja sen jälkeen ohjattu asennus vie itsensä loppuun, ja reititin päivittää automaattisesti itsensä. Koko prosessi vie alle 10 minuuttia.Sovellus on tarjolla Windows-tietokoneille, Androidille ja iOS:lle. IOS:llä ei ole mukana perinteistä tietoturvaohjelmistoa, sillä Apple ei salli ulkopuolisten tekevän niitä laitteilleen.Sovelluksen käyttöliittymä on onnistunut. F-Secure on päättänyt, että verkon hallintalaitteena toimii yksi IOS- tai Android-laite. Tämän sovelluksessa on tarjolla näkymiä, jotka kertovat yksityiskohtaiset tiedot Sense-verkossa olevista laitteista ja mahdollistavat muun muassa suojauksien säätämisen ja yksittäisten laitteiden blokkaamisen.Valitettavasti suojauksia ei voi säätää laitekohtaisesti, vaan koko verkkoon kerrallaan. Esimerkiksi selauksen suojaus, joka estää laitteita päätymästä vaaralliseksi luokitelluille sivuille, koskee kaikkia verkon laitteita kerralla.Kun Sense huomaa uhkia, se ilmoittaa niistä verkon hallinnoijan laitteeseen. Uhan vakavuus ilmoitetaan värikoodilla.Reitittimen voi joko kytkeä nettikaapelilla suoraan modeemiin tai muuhun nettiliitäntään. Toinen vaihtoehto on tuoda verkko Senseen langattomasti. Sense luo kuitenkin aina oman verkkonsa, jolloin päädytään kahden verkon asetelmaan. Koska Sensen verkkoskannaus kattaa vain sen oman verkon, tulee olla tarkkana etteivät laitteet hypi verkkojen välillä.Sense luo 2,4 ja 5 gigahertsin verkot. Kuten kaksitaajuusverkkojen kanssa aina, niiden keskinäinen nopeus riippuu päätelaitteen paikasta ja sijoittumisesta asunnossa. 5 GHz on nopeampi samassa huoneessa, 2,4 GHz läpäisee paremmin seiniä.Sensen suorituskyky reitittimenä on hyvä. Gigabitin liittymään kytkettynä se antoi jopa 256 megabitin nopeuksia samassa huoneessa, ja paksun betoniseinänkin läpi signaali liikkui parhaimmillaan 181 megabitin sekuntivauhtia.Nopeus oli lähes samaa luokkaa huipputasoa olevan Netgear-kolmitaajuusreitittimen kanssa. Netgear tosin osaa luoda yhden ssid:n takana olevan hybridiverkon, joka säästää käyttäjän verkkojen välillä hyppelemiseltä.Sense-sovellukseen ei liity vielä vpn-suojausta, mikä aiheuttaa pienen käytännön ongelman. Jos verkkoa hallinnoivassa mobiililaitteessa käytetään vpn:ää, reitittimeen ei pääse käsiksi (tietoliikenneyhteys kulkee suojatussa putkessa ”ohi” reitittimen). Tällöin suojaus on napsautettava aina erikseen pois asetuksia sorvattaessa.Sense on silti oikein hyvä alku. Se on helppokäyttöinen, mutta silti hieman siinä rajalla, että sitä vanhemmilleen suosittelisi. Ehkä siinä tapauksessa, että asennuksen kävisi tekemässä itse.Koska laite kehittyy koko ajan, siitä syntyy ongelma markkinointiin ja viestintään liittyen: Miten viestiä ihmisille markkinoilla jo olevan laitteen kehittymisestä? Lanseeraus on jo tehty ja siihen liittyvät viestit välitetty.Sense on joka tapauksessa erittäin lupaava tuote uudessa tuoteryhmässä. Älylaitteiden lisääntymisen myötä kuulemme nimittäin tämänkaltaisista vimpaimista lisää, ja joitakin on jo nähty. Norton on julkaissut vastaavan Core-laitteen ja markkinoilla on myös Bitdefender Box -niminen laite.