Testit

OnePlus 5 vastaan Honor 9 – kaksintaistelussa kuumimmat puhelimet

Design

Käyttöjärjestelmä

Kamera





Suorituskyky

Näyttö ja käyttötuntuma

Muut ominaisuudet

Ja voittaja on...

- OnePlus 5 Honor 9 Käyttöjärjestelmä Android 7.1.1, OxygenOS 4.5.3 Android 7.0, EMUI 5.1 Suoritin Snapdragon 835 -8-ydinsuoritin 2,5 & 1,9 GHz HiSilicon Kirin 960 -8-ydinsuoritin 2,4 & 1,8 GHz Keskusmuisti 6/8 Gt 4/6 Gt Massamuisti 64/128 Gt 64/128 Gt Näyttö 5,5", 1920 x 1080, 401 ppi 5,15", 1920 x 1080, 428 dpi Pääkamera 16 MP (f/1,7) + 20 MP (f/2,6), kaksoisledsalama 12 MP (f/2,2) + 20 MP (mustavalk.), kaksoisledsalama Kakkoskamera 16 MP, f/2,0 8,0 MP, f/2,0 Koko 154,2 x 74,1 x 7,3 mm 147,3 x 70,9 x 7,5 mm Paino 153 g 155 g Nfc on on Akku 3300 mAh, kiinteä 3200 mAh, kiinteä Sim 2 x nano-sim 2 x nano-sim Muistikorttipaikka ei mikro-sd, maks. 256 Gt Sormenjälkilukija on on