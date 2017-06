Testit

Aurinkoa ja musiikkia – testissä langattomat matkakaiuttimet

Denon Envaya





Liitännät: 3,5 mm:n sisääntulo, BT, aptX, NFC

Akku: Noin 10 tuntia, mobiililataus

Erityistä: Vaihdettavat värikuoret

Mitat: 255 x 141 x 48 mm

Paino: 1 300 g

Bose Soundlink Colour





Liitännät: 3,5 mm:n sisääntulo, BT

Akku: Noin 8 tuntia

Erityistä: Äänimerkit

Mitat: 134 x 128 x 53 mm

Paino: 570 g

JBL Charge 2+





Liitännät: 3,5 mm:n sisääntulo, BT 3.0

Akku: Noin 12 tuntia, mobiililataus

Erityistä: Vedenkestävä, kaiutinpuheluominaisuus

Mitat: 185 x 79 mm

Paino: 600 g

Philips BT6000





Liitännät: 3,5 mm:n sisääntulo, BT 4.0, NFC

Akku: Noin 8 tuntia

Erityistä: IPX4-roiskesuojattu, kaiutinpuheluominaisuus

Mitat: 188 x 70 x 71 mm

Paino: 490 g

Sony SRS-X33





Liitännät: 3,5 mm:n sisääntulo, BT 3.0, NFC

Akku: Noin 12 tuntia

Erityistä: Kaiutinpuheluominaisuus

Mitat: 185 x 60 x 59 mm

Paino: 730 g