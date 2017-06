Testasimme pelaajan näppäimistöt – huippuvehkeen saa satasella

Testit

Mekaaniset näppäimistöt ovat nousseet pelaajien suosioon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pelaajien suosimia näppäimistöjä on saatavilla jo satoja erilaisia. Uusia malleja tulee markkinoille lähes kuukausittain.Ilta-Sanomat Digitoday testasi kolmea Suomesta saatavaa mekaanista pelinäppäimistöä: Logitech G413 Carbonia, HyperX Alloy FPS:ää ja Asus ROG Claymorea.Kaikista näppäimistöissä on mekaaniset punaiset näppäinkytkimet. HyperX ja Asus ROG luottavat suosittuihin Cherry MX -kytkimiin, Logitechissa on valmistajan omat Romer-G-kytkimet.Kaikkia kolmea näppäimistöä yhdistävät punaisten kytkimien lisäksi FN-näppäimen taakse piilotetut media- ja säätönäppäimet sekä pohjasta löytyvät korotusjalat, jolla voi muuttaa kirjoituskulmaa.Logitechin 100 euron hintainen näppäimistö on näppäimistöistä hillitymmän näköinen: yhdistelmä alumiinia ja magnesiumseosta tekee näppäimistöstä tyylikkään.Paketista löytyy näppäimistön lisäksi lyhyt käyttöohje, 12 vaihtoehtoista syvennettyä näppäinhattua sekä näppäimien irrottamiseen tarkoitettu työkalu.G413:n erottaa muista näppäimistöistä sen hiljaisuus: Romer-G-kytkimet ovat huomattavasti hiljaisemmat kuin Cherry MX:n vastaavat. G413:a voi suositella kotiin, jossa pelaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin missä nukutaan tai katsotaan tv:tä.Näppäimistöstä ei löydy erikoisempia ominaisuuksia. Medianäppäimien käyttö onnistuu painamalla FN-nappulaa samanaikaisesti ja etsimällä oikea painike näppäimistön ylärivin keskeltä. Punaisten led-valojen väriä ei voi vaihtaa eikä niitä saa vilkkumaan mitenkään. Sen sijaan ledejä voi himmentää tai sammuttaa kokonaan. Lisäksi tarjolla on pelitila, joka estää Windows-nappulan käytön.G413:n ainoa suuri miinus miinus on kaksihaarainen virtajohto, jota ei voi muiden testinäppäimistöjen tavoin irrottaa. Näppäimistön rungosta löytyy myös hiljalleen yleistynyt usb-läpivienti, eli näppäimistön kautta koneeseen voi yhdistää esimerkiksi ulkoisen kiintolevyn tai laittaa vaikka puhelimen latautumaan.Logitech G413 on laadukas mekaaninen näppäimistö. Sadan euron hintaluokassa se on yksi parhaita mekaanisia näppäimistöjä mitä markkinoilta löytyy – ellei jopa paras.Laitevalmistaja Kingstonin alabrändi HyperX on vallannut oheislaitemarkkinoita viime vuosien aikana. Testiin saatu 140 euron Alloy FPS -näppäimistö on erittäin laadukkaan tuntuinen pelinäppäimistö.Kirjoitus- ja pelituntuma on hyvä ja virhepainalluksia ei testiaikana syntynyt yhtään. Kovemmat näppäinpainallukset aiheuttavat satunnaisesti helinää, kiitos teräksisen rungon.HyperX:n pelinäppäimistön erikoisominaisuudet ovat ledien kuusi eri valaisutilaa, rungosta löytyvä matkapuhelimen lataukseen soveltuva usb-portti, FN-näppäimen alle piilotetut medianäppäimet sekä pelitilan kytkeminen.Vaikka ledien valaisutilaa voi vaihtaa, punaisten ledien värejä ei voi muuttaa. Ledejä voi onneksi kuitenkin himmentää tai jopa sammuttaa kokonaan.Logitechin näppäimistöstä poiketen HyperX:n kytkeminen tietokoneeseen tapahtuu irrotettavalla kaksihaaraisella mini-usb-piuhalla, mikä tekee näppäimistön mukana kuljettamisen helpommaksi.Näppäimistön kuljettaminen onnistuu mukana toimitettavalla, pehmustetulla kuljetuspussukalla, johon saa myös mahtumaan paketista löytyvät ylimääräiset näppäinhatut ja niiden irrottamiseen tarkoitetun työkalun. Kuljetuspussukka on hyödyksi niille, jotka kuljettavat näppäimistöään säännöllisesti laneille.HyperX Alloy FPS on pätevä pelinäppäimistö. Noin 140 euron hintaluokassa se ei kuitenkaan eroa vastaavista malleista oikein mitenkään edukseen.Komponenttivalmistajana tunnettu Asus on ROG-brändillään kerännyt mainetta pelaajien keskuudessa. Claymore-näppäimistö on 240 euron hintalapulla ylivoimaisesti testin kallein. Yli 200 euron hintaisia pelinäppäimistöä ei ole muutenkaan tarjolla liiemmin.Claymore on ulkoisesti näpyttävä: näppäinhatut ovat normaalia korkeammat, mikä tekee näppäimistöstä futuristisen. Lisäksi numpad on irrotettava, mikä tarjoaa lisätilaa esimerkiksi laneilla pelatessa. Numpadin voi halutessaan kiinnittää myös näppäimistön vasemmalle puolelle.Luksusnäppäimistön muita erikoisuuksia ovat monipuolisesti säädettävät ledit, joihin voi valita Asuksen omalla Armoury-ohjelmalla värit 16,7 miljoonasta vaihtoehdosta. Valot saa myös vilkkumaan yhdeksällä eri tavalla tai sammutettua kokonaan.Irrotettavan numpadin lisäksi näppäimistön erikoisuus on numpadin ylhäällä oleva äänensäätörulla, jota pyörittämällä saa säädettyä tietokoneen äänenvoimakkuutta.Claymore saa virtansa micro-usb-piuhalla, joka on HyperX:n tavoin irrotettava. Usb-läpivientiä näppäimistöstä ei ihme kyllä löydy.Näppäimistön lisäroippeet ovat kohtalaiset. Mukana tulee näppäimistölle tarkoitettu kantopussi sekä muutamat lisähatut, mutta ei niille tarkoitettua irrotustyökalua.Vaikka Claymore on näyttävä ja laadukas vehje, sen yli 200 euron hintalappua on vaikea käsittää. Irrotettava numpad tuntuu olevan myyntivaltti, mutta on vaikea kuvitella kenenkään tekevän ostopäätöksiä sen perusteella.Kaiken kaikkiaan Claymoresta jää hieman ”tyhjä” fiilis, sillä ominaisuudet ja hinta eivät loppupeleissä tunnu kohtaavan.