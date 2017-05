Testit

Testi: Uusi Nokia 3310 vaatii yhden lisätarvikkeen

Retrohenkisiä älytoimintoja

Mihin katosi muisti?









Nostalgialla myyty peruspuhelin

HMD Global -yhtiön kehittämän uuden Nokia 3310 -peruspuhelimen ulkoasussa on hieman muistumia alkuperäisestä 3310-mallista. Uutuuden numero- ja merkkinäppäimet muistuttavat muodoltaan ja asettelultaan hieman esikuvaansa, ja puhelimen näyttöä ympäröi samanlainen alaosasta kaareva kehys.Tosin uudessa mallissa kehys on vain kiiltävään muovikuoreen maalattu kuvio, eikä kokonaan eri materiaalia kuten alkuperäisessä mallissa. Ilman maalausta uusi Nokia 3310 ei rehellisesti sanottuna muistuttaisi kovinkaan paljon esikuvaansa.Uutuus on joka tapauksessa näppärän kokoinen ja paljon alkuperäistä ohuempi. Uusi entistä suurempi värinäyttö näkyi hyvin myös päivänvalossa.Näytön alla olevat valikkonäppäimet ovat myös erilaiset kuin alkuperäisessä mallissa, mutta niin on myös puhelimen käyttöjärjestelmä, joten uudet näppäimet sopivat tarkoitukseen paremmin.Sitten vain takakansi irti ja sim-kortti sisään akun viereen. Laitteessa on kaksi sim-korttipaikkaa micro-kokoisille sim-korteille. Lisäksi kannen alla on paikka 32 gigatavun muistikortille.Yhteystiedot voi kopioida sim-kortilta sekä myös bluetoothin välityksellä näppärästi vaikka iPhonesta.Puheluissa ääni kuului selkeästi molempiin suuntiin, joten laite täyttää perustarkoituksensa hyvin.Tekstiviestien kirjoittaminen numeronäppäimillä palaa yllättävänkin nopeasti mieleen, joten kirjoittaminen onnistuu kohtalaisen sujuvasti. Näppäimet ovat kuitenkin melko liukkaat ja litteät, joten näppäimien tuntuma ei ole ainakaan paras mahdollinen.Myös valikkonäppäintä kiertävä kursoria ohjaava reunus on kapea, ja siihen on joskus hankala osua.Puhelimesta löytyy muun muassa nettiselain. 2g-yhteyden yli selaaminen ei tietenkään ole vauhdikasta. Kohteliaasti voi sanoa, että nettiselauksessa on vahvaa retrotunnelmaa, ja sivun latautuessa on aikaa muistella vähemmän kiireisiä aikoja ennen 3g:tä.Käyttöjärjestelmänä on Nokia Series 30+, ja Nokian Symbian-puhelimet tulevatkin mieleen, eikä aina hyvällä tavalla. Valikkorakenne vie joskus syvälle, ja valikkojen nimet ovat joskus kryptisiä. Lisäksi se tuntuu liian usein pyytävän valintoihin vielä ylimääräistä hyväksyntää, mikä alkaa vähitellen ärsyttää.Puhelimessa valmiina oleva Opera-selain parsii verkkolehtien älypuhelimille tarkoitettuja mobiilisivuja kuitenkin auttavasti pienelle näytölle. Selaimesta löytyy myös pikavalinta esimerkiksi Facebookin ja Gmailin mobiilisivuille.Puhelimesta löytyy tunnetusti uusi versio Snake- eli matopelistä, ihan kelvollisesti toimiva fm-radio, laskin, musiikkisoitin, äänitys, muistio sekä yksinkertainen sääsovellus, johon pitää kirjoittaa sijaintipaikka, sekä muutama muu sovellus.Nokia 3310:ssa on kahden megapikselin takakamera, joka sopii ehkä parhaiten lähikuvien ottamiseen hyvässä valaistuksessa, ja silloinkin kohteen pitää pysyä varmasti paikallaan. Kohteliaasti ilmaistuna retroa tavallaan siis tämäkin, mieleen palaavat ensimmäiset kamerakännykät.Kameraa kokeillessa törmää puhelimen ehkä suurimpaan ongelmaan. Laitteessa on valmistajan mukaan 16 megatavun muisti, mutta käyttäjälle tästä jää puhelimen tiedosto-valikon mukaan ilmeisesti vain 1,4 megatavua. Tämän saa täyteen yhteystiedoilla ja muutamalla valokuvalla.Kun muisti tulee täyteen, esimerkiksi mms-viestien lähetys ei enää onnistu. Mms-viestien saamisen sijasta puhelimeen tuli tekstiviesti, jossa oli linkki operaattorin verkkopalveluun.Muistikortti voikin olla puhelimen ostajalle lähes välttämätön hankinta, jos puhelimella aikoo tehdä mitään muuta kuin puhua, sillä jopa tekstiviestit alkavat vähitellen täyttää laitteen muistia.Valokuvia pystyy puhelimen muistista välittämään bluetooth-yhteydellä Android-puhelimiin, mutta iPhone hylkää yhteyspyynnön.Alle 60 euron hintaiselta puhelimelta ei kovin paljoa kannata odottaa. Peruskäytössä laite toimii hyvin, ja sovelluksien käyttö on kosketusnäytölliseen älypuhelimeen tottuneelle aikamoinen paluu menneisyyteen, tosin vain reilun kymmenen vuoden taakse.Hinta huomioiden suurimmat puutteet ovat todella pieni muisti, hieman kökkö käyttöliittymä ja pienet sileät näppäimet. Varsinkin valintanäppäintä ympäröivää ohjainta on hiukan hankala käyttää.Uudella Nokia 3310:lla ei käytännössä ole juuri yhteyttä edeltäjäänsä, ja nimi on lähinnä markkinointitemppu, joka on onnistunut ehkä jopa yli odotusten. Yhteydet vanhaan malliin ovat maalinohuita.Peruspuhelimena se kuitenkin toimii, ja sopii vaikka digivieroituskuuriin tai kakkospuhelimeksi. Akun luvataan kestävän valmiustilassa jopa kuukauden, mutta sitä ei ole ehditty testata. Nettilehtien lukeminenkin onnistuu jotenkuten, jos on aivan pakko.