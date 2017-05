Testit

Ilta-Sanomat http://www.is.fi

Sony Xperia XZs:ssä on ihan oma juttu – vaatii tarkkaa sormea



Testi Sony Xperia XZs erottuu kilpailijoista ja aiemmista Xperia-puhelimista etupäässä uudella kameratekniikalla. Ominaisuuden käyttö vaatii kuitenkin hyvää ajoitusta.

Sony julkisti uuden Xperia-puhelintrion helmikuun lopulla MWC-telemessuilla, ja nyt laitteet ovat saapumassa tai saapuneet kauppoihin. Keskihintainen Sony Xperia Xa1 ja kalliimpi Xperia XZs ovat jo myynnissä, ja huippumalli Xperia XZ Premiumia odotetaan toukokuussa.



Sony Xperia XZs on siis hieman välimalli yhtiön keskihinnan ja kalleimman hintaluokan puhelimien välillä, eli jonkinlaista ylempää keskiluokkaa. Siinä tosin on tilaa, kun huippumallien hinnat ovat nousseet jo 800–1 000 euron tietämille.



Ulkoasultaan XZs ei yllätä ketään, joka on nähnyt yhdenkään aiemman Xperia-puhelimen. Sinänsä tässä ei ole mitään vikaa, mutta saattaa selittää sen, mikseivät Sonyn puhelimet juuri hallinneet otsikoita MWC:n aikoihin.



XZs on tyylikkään yksinkertainen laite, joka on sivuilta pyöristetty. Sormenjälkitunnistimella varustettu käynnistysnappi löytyy oikeasta kyljestä sopivasti peukalon kohdalta. Äänenvoimakkuuden näppäin löytyy sekin oikeasta kyljestä puhelimen alaosasta kameranäppäimen vierestä.



Huippuhidas kuvaus vaatii tarkkuutta Tämän aasinsillan kautta päästäänkin puhelimen kameraan, jossa on uutuusmallin mielenkiintoisin uusi ominaisuus. Xperia XZs on nimittäin Sonyn ensimmäinen markkinoille tullut puhelin, jossa on uusi Motion Eye -kamera. Käyttäjälle tämä tarkoittaa sitä, että puhelimen kameratoiminnosta löytyy nappi, jolla voi tallentaa puhelimissa ennennäkemättömän laadukasta hidastettua kuvaa. ”Huippuhitaudella” tarkoitetaan harvoin mitään myönteistä, mutta toisin on nyt. Sonyn Super slow motion -toiminto pystyy tallentamaan jopa 960 kuvaa sekunnissa.



Käytännössä täydellisen huippuhitaan videon ottaminen vaatii valmistautumista ja tarkkuutta. Videokuvaustilassa on nimittäin valittava ensin oikea superhidastus-tila, joka on siis eri kuin normaali videokuvaus. Myös superhidastustilassa kamera kuvaa oletuksena normaalinopeudella, ja superhidastuksen saa päälle vielä painamalla erityistä superhidastus-näppäintä.



Hidastetuissa videopätkissä on uutuudenviehätystä, ja kuvanlaatu on hyvä. Ajoituksen kanssa pitää kuitenkin olla hyvin tarkka: Superhidastuskuvaus tuntuu käynnistyvän pienellä viiveellä ja se pysyy päällä vain hyvin lyhyen hetken. Tämän jälkeen kuvaus palaa normaalinopeuteen. Hidastusnäppäintä on siis painettava täsmälleen oikeaan aikaan, jos haluaa saada videolle tietyn tärkeimmän hetken hidastettuna.



Sinänsä puhelimen 19 megapikselin kameralla saa laadukkaita kuvia myös hämärässä. Sonyn mainostama ennakoiva kuvaus toimi testin aikana kerran, eli kamera otti pari kuvaa ilmeisesti jo ennen varsinaista laukaisua. Ominaisuus saattaa olla vauhdikkaassa tilanteessa kätevä, jos kamera ehtii tai osaa reagoida tilanteeseen.



Paljon yhteistä Premiumin kanssa Teknisesti puhelin muistuttaa paljon isoveljeään XZ Premiumia. Käyttöjärjestelmänä on Android 7.1.1 eli Nougat-versio. Molemmissa puhelimissa on takana samanlainen 19 megapikselin kamera ja 13 megapikselin kamera edessä. Molemmat mallit ovat myös IP68-standardin mukaisesti vesi- ja pölytiiviitä.



Eroja on näytöissä, akuissa ja prosessoreissa. XZs-puhelimessa on fullhd-näyttö, 2800 mAh -akku sekä Qualcommin Snapdragon 820 -prosessori kuten viime syksynkin Xperia-malleissa. Xperia XZ Premium -mallissa taas on puhelimissa ennennäkemätön 4K hdr-näyttö. Akun koko on 3230 mAh, ja prosessorina on Qualcomm Snapdragon 835.



Peruskäytössä Sony Xperia XZs toimii lähes moitteetta. Tosin kameraan liitetyt erilaiset animaatiotehosteet tuntuivat jälleen vaativan liikaa prosessoreilta, ja laite alkoi hieman lämmetä. Varotoimena puhelin varoitti, että tietyt toiminnot poistuvat käytöstä, jos laite ylikuumenee. Käytännössä turhia videotehosteita ei siis kannata käyttää liikaa.