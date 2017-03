Testit

Halvempi haastaja nousi lopultakin iPhonen rinnalle – testissä Huawei P10



Puhelintesti Huawei on hionut P-lippulaivasarjaansa siinä määrin, että se alkaa olla designin ja käytettävyyden kanssa iPhonen tasoa.

Huawein menestys Suomessa perustuu pitkälti Lumioiden haaksirikkoon, mutta se ei yksin riitä. Myös laadun on oltava kunnossa, jotta myyntilistojen valloittaminen onnistuu.



Huawei tarjoaa puhelimiaan onnistuneesti myös useammassa sarjassa. Honor-juniorimallisto on löytänyt hyvin asiakkaansa, ja lippulaivapuhelimia on tarjolla Mate- sekä P-sarjan muodossa.



Nyt on julkaisuvuorossa jälkimmäinen. Barcelonassa kuun vaihteessa julkaistu P10 tulee kauppoihin 31.3. Uudella lippulaivalla on vaikea urakka edessään, sillä edeltäjä P9 oli hinta-laatusuhteeltaan ja ominaisuuksiltaan erinomainen.



Erot ovat pieniä P10:n uudistukset P9:ään verrattuna ovat kauniisti sanottuna maltillisia. Muotoilu on hieman pyöristynyt, ja sormenjälkilukija on siirtynyt takaa eteen. Alumiinikuoren tuntuma on muuttunut liukkaasta karheaksi. Yleensä lippulaivapuhelimissa pyritään jykevyyteen, mutta P10 on keveydellään ja eleganssillaan miellyttävä poikkeus.



Muutokset ovat makuasioita, ja allekirjoittaneen mielestä positiivisia asioita sormenjälkilukijan siirtoa lukuun ottamatta. Se ei toimi kotinäppäimenä, mikä vaatii totuttelua. Lukutarkkuudeltaan ja nopeudeltaan se on erinomainen ja selkeästi kilpailijoita parempi.



Sisäiset muutokset P9:ään verrattuna ovat pieniä: tehokas prosessori on vaihtunut aavistuksen verran tehokkaampaan ja akun kapasiteetti noussut hieman. Nyt kaikissa malleissa on 4 gigan työ- ja 64 gigan massamuisti. Riittävästi siis.



Huawei-puhelimia ennestään tuntemattomille P10 muodostaa oppimiskynnyksen. Valmistajan oma Emui 5 -käyttöliittymä muistuttaa enemmän iOS:ää kuin Androidia. Lisäksi Huawei pyrkii koukuttamaan käyttäjän asennusvaiheessa mitä moninaisimpiin palveluihinsa, mikä ei ole erityisen miellyttävä asia. Mutta ei-klikkauksilla siitäkin selviää.



Kamera on jotakuinkin parasta mitä tarjolla on Puhelimen iso juttu on kamera. Jo P9 toi tullessaan kaksoiskameran, jolla on omat sensorit väri- ja mustavalkokuville. P10 nokittaa lisäämällä 4K-videokuvauksen sekä 20 megapikselin kennon mustavalkokameralle (värikenno on edelleen 12-megapikselinen).



Numerot myös kääntyvät todellisuuteen. Mustavalkokennon kuviin tuoma valovoima on huikea, mikä parantaa hämäräkuvia roimasti ja tekee mustavalkokuvauksesta todellisen vaihtoehdon. Toisen kennon valovoimaa hyödynnetään myös värikuvauksessa, ja värit erottuvat vastavaloonkin otetuissa kuvissa yllättävän hyvin.



Voitto kameramestaruussarjassa ei ole kuitenkaan täysin selviö. P9:n kameran tarkennusnopeus häviää Samsungin Galaxy S7:lle, mutta molempien kamerat ovat enemmän kuin riittäviä peruskäyttäjille.



Laitteen akkukesto on lippulaivapuhelimeksi mainio. Tästä on vastuussa isoilta osin Huawein oma, välillä yli-innokas virransäästö, jonka vuoksi esimerkiksi ilmoitukset pikaviesteistä saattavat tulla viiveellä. Ajan hermolla elävän on säädettävä asetuksia sovelluskohtaisesti virransäästöasetuksista.



Puhelimen mukana tulee pikalaturi, joka alalle ominaiseen tapaan lataa pikana muiden valmistajien puhelimia. Valiolaturina se toimii kyllä.



Suurimmat kilpailijat: iPhone ja edeltäjä P10:n suurin ongelma on sen edeltäjä P9. Uutuus maksaa 600 euroa, P9 maksoi ilmestyessään 550 euroa. P9 on edelleen erinomainen laite, ja sen käyttöjärjestelmä päivittyi hiljattain Android 7:ään eli Nougatiin.



Hintaero mallien välillä kertoo Huawein tarinan pähkinänkuoressa: Kun puhelimien laatu paranee, hinta nousee. P8 maksoi myyntiin tullessaan 500 euroa ja P7 puolestaan 400 euroa.



Tämän voi nähdä myös siten, että Huawein tähtäimessä on nyt iPhone. P-sarja alkaa olla lopultakin niin loppuun asti hiottu, että se alkaa olla vaihtoehto Apple-maailmassa eläville ihmisille. Vielä kun Huawein saisi luopumaan omien sovellustensa (esimerkiksi soittosovellus, tekstiviestit, kalenteri) tuputtamisesta, kaikki olisi oikein hyvin. Ehkä P11:ssä sitten?



Lopuksi vinkki rahastaan tarkoille puhelimenostajille: Huawein mukaan markkina määrittelee jatkossa edellismalli P9:n hinnan. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä saattaa olla tarjolla lähiaikoina oikein hyviä diilejä.