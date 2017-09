Mobiili

10 piilotettua niksiä: iOS11 toi iPhoneen uusia temppuja

1) Paina pidempään

2) Himmennä taskulamppua

3) Vapauta muistia

4) Videoi oma pelisi

5) Yhteyksien katkaisu on entistä vaikeampaa

6) Muokkaa ruutukaappauksia

7) Editoi videoita Kuvat-kansiossa

8) Katso gif-kuvia

9) Lue qr-koodit

10) Pimennä iPhonesi

IPhone-puhelimet saivat uusia toimintoja Applen uuden iOS11-käyttöjärjestelmän mukana. Selvä uudistus on esimerkiksi muokattava ohjauskeskus, mutta kaikki uudet ominaisuudet eivät kuitenkaan ole aivan yhtä ilmeisiä.Esimerkiksi juuri ohjauskeskuksesta pääsee uusiin toimintoihin painamalla pikavalinnan painikkeita pidempään. Esimerkiksi wifi- ja bluetooth-painikkeiden kohdalta pitkällä painalluksella pääsee kytkemään päälle myös puhelimen oman yhteyspisteen sekä Airdrop-lähetyksen. Näytön peilaus -painikkeen kautta taas pääsee lisävalintoihin.Äänenvoimakkuuden ja näytön kirkkauden säädön lisäksi myös taskulamppu-valon kirkkautta voi säätää painamalla kuvaketta pidempään.IOS11:stä löytyy myös uusi keino vapauttaa muistia. IPhone voi antaa ehdotuksia, mitä vähän käytettyjä tiedostoja laitteesta kannattaisi poistaa. Uusi toiminto voi myös tehdä tilaa puhelimeen poistamalla automaattisesti vähän käytettyjä sovelluksia Siirrä sivuun -toiminnolla.Kun muisti alkaa käydä vähiin, toiminto tallentaa sovellukseen tallennetut tiedot, mutta poistaa itse sovelluksen. Sivuun siirrettyjen sovellusten ikonit jäävät puhelimeen näkyviin harmaina kuvakkeina, ja itse sovellukset voi ladata ja asentaa uudelleen ikoneita koskettamalla.Tallennustilan muistin asetuksiin pääsee reittiä Asetukset > Yleiset > Tallennustila (iPhone)Hallintakeskukseen on tullut myös uusi näytön tallennus -valinta, joka ei tarkoita kuvakaappausta ruudusta vaan videota. Käyttäjä voi siis tallentaa videolle esimerkiksi pelatessaan mobiilipeliä.Wifi- ja bluetooth-yhteyttä sen sijaan ei voi enää iOS11-käyttöjärjestelmässä sammuttaa ohjauskeskuksen kautta. Ohjauskeskuksen pikavalinnasta voi ainoastaan katkaista wifi- ja bluetooth-yhteydet, mutta niiden sammuttaminen kokonaan onnistuu vain puhelimen asetuksista.Ruudun kuvakaappaus onnistuu edelleen koti- ja virtanäppäintä painamalla. Uutta on se, että kuvaa pääsee heti editoimaan uudella työkalulla.Ruutukaappauskuva jää pikkukuvaksi näytön vasempaan alakulmaan, josta sen voi vasemmalle pyyhkäisemällä tallentaa Kuvat-sovellukseen. Sen sijaan pikkukuvaa napauttamalla se aukeaa näytölle uuteen editoriin, jolla kuvaa voi esimerkiksi rajata tai siihen voi piirtää ja kirjoittaa muistiinpanoja. Kuvan voi muokkauksen jälkeen lähettää edelleen saman sovelluksen kautta.Videoiden pituutta voi nykyään muokata suoraan Kuvat-kansiossa. Videoiden yläkulmassa näkyy Muokkaa-valinta, josta videon alle näytön alareunaan aukeaa videoraita, jonka avulla voi asettaa videolle uuden alku- ja loppukohdan.Animoituja gif-kuvia voi katsoa nyt myös Kuvat-kansiossa. Tätä varten ei siis tarvitse enää avata erityisiä sovelluksia.IPhonen kamera tunnistaa nykyään automaattisesti myös qr-koodit. Toiminnon saa päälle ja pois päältä puhelimen Asetuksista Kamera-kohdan alta. Kun toiminto on päällä, käyttäjän tarvitsee siis vain käynnistää kamera ja osoittaa sillä qr-koodia.Jos iPhonen kirkkaus ärsyttää, voi näytön taustavärin muuttaa ”älykkäästi” mustaksi. Uusi toiminto vaihtaa siis iPhonen taustavärin mustaksi ja tekstit tilanteen mukaan vaaleaksi tai esimerkiksi oranssiksi, mutta ei muuta esimerkiksi taustakuvien ja sovellusikonien värejä, kuten aiempi toiminto iOS10-versiossa. Toiminto löytyy puhelimesta reittiä Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Näytön mukautus > Muuta värit käänteisiksi > Älykkäät käänteinen (Niin, juuri noilla sanoilla Apple on sen iPhonen valikkoihin kirjannut).Tosin toiminto muuttaa myös Facebookin, Instagramin ja nettiselaimen kuvien värit epäluonnollisiksi, joten aivan hirveän älykkäänä sitä ei voi pitää.