Mobiili

Lakkaako suosikkisovellus toimimasta iPhonessa? Näin varmistat ennen iOS11-päivitystä

IOS-käyttöjärjestelmä paljastaa ennen päivitystä, mitkä sovelluksesi eivät toistaiseksi ole yhteensopivia uuden iOS 11:n kanssa. Asiasta kertoi The Next Web.