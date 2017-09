Mobiili

Luulitko näitä iPhonen uudistuksia Applen keksinnöiksi? Olit väärässä

IPhone X:n moni uutuus on ollut Android-puhelimissa jo aikaisemmin, The Verge huomauttaa.

Reunaton näyttö esiintyi jo ainakin vuonna 2014 Sharp Aquos Crystal -puhelimessa – joskin näyttö ei ylettynyt läheskään alareunaan saakka.

Langaton lataus nähtiin vuonna 2012 esimerkiksi HTC Droid DNA:ssa, mutta pian myös Nokia toi langattoman latauksen Lumia-puhelimiinsa. Teknologia sinänsä on ollut käytössä jo vuosia aikaisemminkin.

Kasvontunnistusta Android alkoi tukea vuonna 2012. Samsung puolestaan lanseerasi oman silmänskannauksensa epäonnisessa Note 7 -puhelimessaan viime vuonna. Lumioissa nähtiin Windows Hello -kasvontunnistus kaksi vuotta sitten.

Lisätty todellisuus oli käytössä esimerkiksi Lenovo Phab 2 Prossa viime vuonna.

Selfie-kuvien muotokuvatila ennätti muun muassa Huawei P10 -puhelimeen aiemmin tänä vuonna.

Onko Applen taika tallella?

