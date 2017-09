Mobiili

Ostitko äskettäin uuden iPhonen? Ei olisi kannattanut

Apple on laskenut vanhempien iPhone-malliensa hintaa, mutta yhden laitteen hintaan tuli selvä nousu.

Jos tulit ostaneeksi uuden iPhonen viime viikkojen aikana, olisi ehkä kannattanut panna jäitä hattuun ja odottaa hetki. Samalla kun Apple eilen tiistaina julkaisi uuden iPhonen, se myös laski vanhempien puhelinmalliensa hintoja.Esimerkiksi halvin iPhone 6s -malli maksoi vielä maanantaina 669 euroa, mutta nyt Applen verkkosivu ilmoittaa hintojen alkavan 539 eurosta.Samoin vuosi sitten julkistetun iPhone 7:n mallin hintaa on laskettu yhdessä yössä 130 eurolla 649 euroon.IPhone SE-mallin hintaa Apple laski varovaisemmin 80 eurolla 219 euroon.Sen sijaan uusi iPad Pro olisi kannattanut ostaa alkuviikosta. Apple on nostanut 256 gigatavun ja 512 gigatavun muisteilla varustettujen mallien hintoja selvästi. Kun iPad Pro 256 gigatavun muistilla maksoi vielä tiistaina 849 euroa, on sen hinta nyt 919 euroa. Myös 512 gigatavun mallin hinta nousi 70 eurolla.