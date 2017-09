Mobiili

Verkkosivu puhelimeen ilman nettiä – näin se tapahtuu

1. Tee kirjanmerkki

2. Lataa verkkosivu laitteeseen Chromessa (toimii vain Androidissa)

3. Lisää sivu lukulistaan (vain iOS)

4. Tallenna sivu pdf-tiedostona

Ekstravinkki: Ota ruutukaappaus