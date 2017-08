Mobiili

Sony esitteli puhelimia – mutta sai aplodit Androidista

Sonyn Xperia XZ1- ja XZ1 Compact -uutuudet ovat viime keväänä Barcelonan MWC-messuilla julkaistua XZ Premium -mallia pienempiä. Premium-mallissa on 5,5 tuuman 4k-näyttö, kun taas XZ1:n näytön koko on 5,2 tuumaa ja Compact-mallin näyttö on 4,6 tuuman kokoinenMolemmissa uutuuksissa on hdr-standardia tukeva näyttö, mutta ei 4K-tarkkuutta.Uusissa malleissa on tämän hetken huippua edustava Qualcommin Snapdragon 835 -prosessori. Myös akun koko on sama 2700 mAh.Molemmissa uusissa puhelimissa on 19 megapikselin takakamera. XZ1:ssa on lisäksi 13 megapikselin etukamera, kun taas Compact-mallin etukamerassa on 8 megapikseliä.XZ1:n toimitukset alkavat Sonyn mukaan maailmanlaajuisesti ensi viikolla, kun taas Compact-mallia saadaan odottaa myöhempään syyskuulle.Puhelimet ovat vesitiiviitä, kuten eräät aikaisemmatkin Xperia-mallit. Tosiin kuten kilpailijansa, Sony ei ole kuitenkaan päässyt eroon näyttöjen reunuksista.Uutuuksien myötä Sony on ilmeisesti ensimmäinen puhelinvalmistaja, joka tuo markkinoille puhelimia, joissa on valmiina Googlen uusi Android 8.0 -käyttöjärjestelmä eli Oreo.Uutisen kertominen oli puhelinjulkistuksessa oikeastaan ensimmäinen asia, joka sai yleisön spontaanisti taputtamaan.Sony lupaa Android Oreo -päivityksiä myös Xperia X-, Xperia X Performance-, Xperia XZ-, Xperia X Compact-, Xperia XZ Premium-, Xperia XZs-, Xperia XA1-, Xperia XA1 Ultra-, Xperia Touch- ja Xperia XA1 Plus -puhelimiinsa, mutta ei kuitenkaan ole julkistanut päivitysten aikataulua.Sony esitteli tilaisuudessa myös erikoisen 3D Creator -tekniikan, jolla voi luoda puhelimen avulla 3d-malleja. Sonyn tekniikalla voi tehdä 3d-kuvan esimerkiksi ihmisen päästä kuvaamalla puhelimen kameralla ympäri päätä. Kuvaa voi käyttää esimerkiksi videopeleissä, realistisen näköisissä käyttäjäänsä virtuaalimaailmoissa edustavissa 3d-hahmoissa.Sony esitteli tilaisuudessa myös uusia vastamelukuulokkeita sekä älykaiuttimia, joissa on mukana Google Assistant -toiminto.Juttua täydennetty lisätiedoilla puhelimista.