Nokia-huippupuhelimen myynti Suomessa alkaa tänään

Näyttö: 5,3 tuumaa, 2560 x 1440 pikseliä

Mitat: 151,5 x 73,7 x 7,9 mm (kameran objektiivin kohdalla 8,3 mm)

Paino: 160 g

Käyttöjärjestelmä: Android Nougat 7.1.1

Prosessori: Qualcomm Snapdragon 835

Ram-muisti: 4 Gt

Tallennustila: 64 Gt, muistikorttipaikka enintään 256 mikro-sd-muistikortille

Akku: 3090 mAh

sormenjälkitunnistin

pölyn- ja vedentiivis IP54-luokkaa (kestää satunnaiset vesiroiskeet, muttei vesisuihkua tai upotusta)

usb-c -tyypin liitin

HMD Globalin ensimmäisen lippulaivamallin, Nokia 8 -puhelimen myynti suomalaisissa verkkokaupoissa alkaa tänään, tiedottaa Nokia-puhelimia kehittävä HMD Global.Kauppoihin metallin ja mattasinisen väriset mallit saapuvat 8. syyskuuta. Kiiltävänsinisillä ja kuparinvärisillä kuorilla varustetut mallit tulevat kauppoihin myöhemmin syksyllä.HMD Globalin mukaan vähittäismyyntihinnaksi tulee 579 euroa, kun yhtiö on aiemmin arvioinut puhelimen maksavan noin 20 euroa enemmän.Aiempien HMD Globalin Nokia-puhelimien tapaan uutuudessa on Googlen alkuperäinen Android 7 -käyttöjärjestelmä, ja HMD on luvannut jakaa Googlen päivitykset puhelimiinsa mahdollisimman pian julkaisun jälkeen.Puhelimen erikoisuus on videokuvaustila, jolle HMD Global kutsuu nimellä bothie: Sekä etu- että takakamera kuvaavat yhtä aikaa, joten keskeltä kahteen osaan jaetulla videolla on tarkoitus näkyä toisessa reunassa varsinainen kuvauksen kohde ja toisessa reunassa kuvaajan reaktiot.Puhelimen takana on kaksi Carl Zeissin kanssa yhteistyössä rakennettua 13 megapikselin kameraa sekä laseria käyttävä etäisyysmittari. Toinen kameroista on mustavalkokamera ja toinen kuvanvakaajalla varustettu värikamera. Puhelimen etupuolella on 13 megapikselin laajakuvakamera.Puhelimessa on myös käytetty Nokian OZO Audio -teknologiaa, minkä ansiosta laitteella voi HMD Globalin mukaan äänittää 360-asteista tilaääntä, eli käyttäjää ympäröivää äänimaisemaa mahdollisimman realistisesti.Ominaisuudet: