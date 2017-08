Mobiili

Samsungin Galaxy Note 8 sai heti kehuja – silti yksi heikennys pistää silmään









Samsung Note 8:n tekniset tiedot:

Prosessori: kahdeksanytiminen ja 64-bittinen Qualcomm Snaprdragon 835 (2,3 GHz Quad + 1,7 GHz Quad / 2,35 GHz Quad + 1,9 GHz Quad)

Ram-muisti: 6 gigatavua

Mitat: 162,5 x 74,8 x 8,6 mm

Paino: 195 g

Näyttö: 6,3 tuumaa

Tallennustila: 64 gigatavua, muistikorttipaikka enimmillään 256 gigatavun microSD -muistikortille

Akku: 3300 mAh, langaton lataus

Käyttöjärjestelmä: Android 7.1.1

Etukamera: 8 MP AF (f/1,7)

Takakamerat: Laajakulma 12 MP Dual Pixel AF (f/1,7), OIS-kuvanvakaaja, tele 12 MP AF (f/2,4), OIS-kuvanvakaaja, 2x optinen zoom ja 10x digitaalinen zoom

Anturit: kiihtyvyysanturi, etäisyysanturi, geomagneettinen anturi, RGB-valoanturi, barometri, sormenjälkitunnistin, gyroskooppi, iirisskanneri, painetunnistin ja kasvojentunnistus