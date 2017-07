Mobiili

8 yleistä virhettä – syyllistytkö sinäkin näihin ottaessasi kuvia puhelimellasi?

16.7. 9:03

Digivinkit Älypuhelimet ovat nykyään yleisin kuvausväline, mutta ne eivät silti ole oikeita kameroita. Tämä voi yllättää kuvaajan.

Lässähtikö elämän kohokohta kuin pannukakku, kun kuvat hääseremoniasta tai lapsen syntymästä menivät pieleen? Älypuhelimien kamerat tekevät tekniikkansa puolesta kelpo jälkeä, mutta se ei vapauta kuvaajaa vastuusta.



1. Keskity Jokaista valokuvaa tulee kohdella omana pikku projektinaan. Vakauta kädet, ja hengitä ennen kuin kuvaat. Älypuhelimessa kuvan vakauttamista vaikeuttaa se, että sitä ei ole välttämättä muotoiltu kovin helposti pidettäväksi ainakaan varsinaiseen kameraan verrattuna.



Vaihtoehtoisesti käytä sarjakuvaustoimintoa parantaaksesi todennäköisyyttä, että edes yksi kiihkeän tilanteen otoksista onnistui.



2. Sormi linssin edestä Sormi kuvassa on klassinen virhe kautta aikojen, mutta älypuhelimissa ilmiö korostuu. Syynä on se, että linssi on yleensä lähellä puhelimen reunaa, jolloin puhelinta pitelevät sormet eksyvät kuvaan helposti.



Mieti tapaasi pidellä puhelinta, ja käännä puhelin tarvittaessa ylösalaisin, jos se auttaa pitämään sormet kauempana linssistä.



3. Tarkenna oikein Tiedäthän, että useimmissa älypuhelimissa kuvauskohteen voi tarkentaa koskettamalla ruutua halutussa kohtaa?



Voit myös lukita kohteen pitämällä sormea painettuna asemoidaksesi puhelimen kuvan ottamista varten.



4. Älä töki ruutua Puhelimessasi voi hyvinkin olla mahdollisuus ottaa kuvia myös painamatta ruudulla olevaa kameranappia. Ainakin Samsungin eri puhelimissa on mahdollisuus ottaa kuva painamalla fyysisiä äänenvoimakkuusnappeja. Tämä voi auttaa puhelimen pitämistä paikoillaan.



5. Tarkista asetukset Oletko ottanut kaikki ne tuhannet ja tuhannet kuvasi sukeltamatta koskaan kamerasovelluksen valikoihin? Siellä voit vaikuttaa paljonkin kuvien laatuun erilaisissa kuvausolosuhteissa. Voit myös valita, minkä kokoisina kuvat tallennetaan – sillä on suora vaikutus niiden laatuun.



6. Huomioi valaistus Kiinnitä huomiota ruudun esikatselunäkymän valaistukseen. Huomaa esimerkiksi, että kirkas taivas saattaa tummentaa alapuolisen maiseman. Voit yrittää hakea sopivampaa kontrastia paitsi asetusten kautta, myös tähtäämällä ensin tummempaan alueeseen ja sitten ottamalla kuvan ennen kuin puhelin vaihtaa valaistusta.



7. Älä kuvaa mitä tahansa Puhelin on helppo vetää esiin, kun tulee mieli kuvata jotain. Ehkä liiankin helppo, jos katsoo, mitä kaikkea ihmisten mielestä on kiva esitellä kavereille sosiaalisessa mediassa.



Mieti hetki, onko puhelimen tähtäimeen joutuva asia oikeasti kuvan väärti. Muista myös tilannetaju. Kolaritilanne maantiellä ei ole syy hidastaa vauhtia kuvan ottamista varten.



8. Puhelin pullistelee kuvista? Onko puhelimessasi muistikortti, mutta puhelimen oma muisti on silti kuvia pullollaan? Et ole asettanut muistikorttia kuvien oletustallennuspaikaksi. Tämä tapahtuu usein puhelimen oman kamerasovelluksen asetusten kautta.