Mobiili

Tuttu nimi palaa Nokia-puhelimiin – tälläkö noustaan kilpailijoiden yläpuolelle?

6.7. 12:34

Nokia-puhelimet Zeissin optiikkaa nähdään tulevissa Nokia-puhelimissa.

Optiikkayritys Zeiss aloittaa yhteistyön HMD Globalin kanssa Nokia-merkkisten älypuhelimien varustamiseksi uusilla kamerainnovaatioilla.



Tiedotteen mukaan luvassa on "pitkälle vietyjä älypuhelinten kuvaus- ja kuvankäsittelyominaisuuksia", mutta yksityiskohtia ei kerrottu. On epäselvää, milloin yhteistyön hedelmät tavoittavat kuluttajat ensimmäisen kerran, missä puhelimessa ja millä tavalla.



Sopimuksen rahallista arvoa ei sanottu, mutta Zeiss sitoutuu HMD:n kumppaniksi yksinoikeudella pitkäkestoisesti.



Zeiss oli taannoin yksi niistä valttikorteista, joilla vanha puhelin-Nokia erottautui markkinoilla varhaisissa kamerapuhelimissa. Ensimmäinen Zeissin optiikkaa hyödyntänyt tuote oli Nokia N90-puhelin, joka julkistettiin vuonna 2005. Siinä oli kahden megapikselin kamera.



On epäselvää, millainen valttikortti Zeiss on Nokia-merkkisissä puhelimissa nykyisin. Pelkän optiikan sijaan huomiota ovat varastaneet puhelimissa yleistyvät kaksoiskamerat, joilla on saatu parannettua kuvanlaatua huomattavastikin haastavissa kuvausolosuhteissa.



Tiedotteen mukaan yhteistyö käsittää raudan ja softan. Tavoitteena on "edistää kuvaamisen ja kuvankäsittelyn kokemusta älypuhelimissa, ja se kattaa koko ekosysteemin ohjelmistoista ja palveluista näyttöjen laatuun ja optiikan suunnitteluun".