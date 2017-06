Mobiili

Toinenkin suomalaisoperaattori lopettaa roaming-laskutuksen – mutta tiukalla reunaehdolla

14.6. 15:54

Roaming Moi-operaattori lopettaa Telian tapaan liittymäasiakkaidensa roaming-laskutuksen ensi torstaina – mutta vain tiettyyn rajaan asti.

DNA:n verkossa toimiva Moi-operaattori lopettaa roaming- eli verkkovierailulaskujen perimisen EU-alueella matkailevilta asiakkailtaan. Ensi torstaista alkaen Moin asiakkaat voivat soittaa ja lähettää tekstiviestejä EU-alueella samaan hintaan kuin kotimaassakin.



Syynä on EU:n säädös, jonka tarkoitus on poistaa roaming-maksut EU-alueelta 15. kesäkuuta alkaen.



Moi ei kuitenkaan poista samaan tapaan rajoituksia liittymiensä datakäytöstä. Moin rajattomissa liittymissä roaming onnistuu ilman lisämaksua kahteen gigatavuun saakka, minkä jälkeen operaattori perii kotimaan maksun lisäksi myös 3,5 euron maksun gigatavulta.



Kuusi euroa kuukaudessa maksavissa liittymissä datakatto on jo yhden gigatavun kohdalla.



– Hd-elokuvia ei kannata ulkomailla kännykän datalla katsella, mutta esimerkiksi viikon lomalla joka päivä voi vaikkapa kurkistaa Facebookiin tai tarkistaa sähköpostit, operaattori suosittelee.



Myös Telia aikoo käyttää samantyyppistä hinnoittelua omissa liittymissään, eli roaming-maksua ei perittäisi tietyt datakatot alittavilta käyttömääriltä. Telia aikoo kertoa asiakkailleen liittymäkohtaisista datarajoituksista ennen kesäkuun puoliväliä.



Elisa ja DNA saivat poikkeusluvan laskutukseen Elisa ja DNA ovat ilmoittaneet, että ne perivät jatkossakin asiakkailtaan roaming-maksuja. Tosin esimerkiksi datan roaming-hinnat laskevat niilläkin reilusti.



Operaattorit ovat saamassa Viestintävirastolta roaming-maksujen perimiseen poikkeusluvan, joka perustuu EU-säädöksien niin sanottuun kestävyysmekanismiin.



Nykyisten DNA:n liittymäasiakkaiden datakäytön roaming-hinta EU-alueella laskee operaattorin mukaan yli 90 prosenttia 5,7 euroon gigatavulta.



Elisa taas laskuttaa kesäkuun puolivälistä lähtien toisessa EU-maassa käytetystä datasta 7,44 euroa gigatavulta. Elisa ei poista roaming-maksuja myöskään puheluista tai tekstiviesteistä, vaan puhelut maksavat jatkossa noin 0,4 euroa minuutilta ja tekstiviestit 0,01 euroa kappaleelta. Puheluiden vastaanottaminen on Elisan asiakkaillekin jatkossa ilmaista.