Kommentti: Voiko Nokia 3310:n kamera aiheuttaa hittivillityksen?

HMD Globalin uusi Nokia 3310 -puhelin on jo saanut piiskaa kahden megapikselin kamerastaan, joka yhden arvostelijan mukaan tekee valokuvista "impressionistisia vesivärimaalauksia".Haukuista viis, tässä voisi olla HMD:n paikka iskeä. Huippuälypuhelimet kisaavat kuvanlaadulla, mutta erot ovat usein pienehköjä. 3310:n kuvat saattavat sen sijaan olla helposti tunnistettavissa massasta.Kamerassa voikin itää uuden netti-ilmiön siemen. On helppo kuvitella, että kameran tuottamien kuvien tunnistettava vesimaalaustyyli voi synnyttää "kuvattu 3310:llä" -tyylisuunnan, jossa sinänsä puutteellinen kuvanlaatu nouseekin vahvuudeksi ja erottavaksi tekijäksi.HMD:n ei kannata kuitenkaan luottaa siihen, että ilmiö syntyy itsestään. Sosiaalisessa mediassa kannattaisi harrastaa nyt sopivaa sissimarkkinointia kameraan liittyen.Mikä parasta, tällä kertaa ei tarvitsisi edes turvautua kuvanlaadulla huijaamiseen, josta Nokia-puhelimia aiemmin kehittänyt Nokia-yhtiö on joskus jäänyt kiinni http://www.is.fi/digitoday/art-2000000537184.html