Nokia 3310-arvioita: Tila loppuu heti – ja mitä tapahtui Snakelle?

HMD Globalin Nokia 3310 -peruspuhelin on tulossa vihdoin myyntiin http://www.is.fi/digitoday/art-2000005204552.html , ja ensimmäisiä arvosteluja on jo julkaistu. Sellaiset ovat julkaisseet ainakin The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/may/19/nokia-3310-review-snake-t9-texts-sleek-design-camera#img-8 -sanomalehti ja talousaiheinen Forbes https://www.forbes.com/sites/ewanspence/2017/05/20/nokia-3310-review-classic-nostalgia-featurephone/#4e5e617461a0 The Guardianin mukaan vanhan klassikon uusi versio tekee sen, mitä monet siltä haluavat tarjoamalla perustoiminnot nostalgisissa kuorissa. Lehti kehuu akkukestoa ja puhelimessa käytettävää Opera Mini -selainta, joka on "yllättävän kyvykäs ei-älypuhelimen rajoitteissa".Kiitosta kerää myös näyttö, joka koettiin värikkääksi ja sitä pystyi katsomaan sivusuunnassa monesta kulmasta.Forbesin mukaan tekstiviestien kirjoittaminen on älypuhelinten kosketusnäyttöjen ja puheentunnistuksen jälkeen väkisinkin kömpelöä.The Guardian arvostelee tekstiviestien kirjoittamista, joka pitää hoitaa vanhanaikaisesti fyysisillä painikkeilla. Arvostelijaa häiritsi myös se, ettei uusi 3310 ole oikeasti irti netistä, eli se ei anna tekosyytä olla edes välillä tavoittamattomissa, ellei puhelinta vain kylmästi laita kiinni. Perinteinen kuulokeliitäntä saa oman mainintansa, koska se ei enää ole itsestäänselvyys Applen otettua sen pois iPhone 7:ssä.16 gigatavun tallennustila on melkein kokonaan varattu käyttöjärjestelmälle ja esiasennetuille sovelluksille. Guardianin arvostelija onnistui täyttämään vapaana olevan 1,4 megatavun tilan viidellä valokuvalla. Muistikortti on siis tarpeen.Valokuvista puheen ollen The Guardian leimaa 3310:n otokset "aika huonoiksi". Ne näyttivät ihan kelvollisilta puhelimen näytöllä, mutta tietokoneella katsottaessa ne näyttivät "impressionistisilta vesimaalauksilta". Tietenkin kahden megapikselin kameralta on turha odottaa studiolaatua.Forbes ihmettelee, mitä alkuperäisen puhelimen kuuluisalle Snake-pelille on tapahtunut. Uusversio ei sitä hirveästi muistuta, minkä vuoksi arvostelija koki tulleensa huijatuksi pelillä, joka "on kaukana klassikkopelistä".3310 voi menestyä kehittyvillä markkinoilla, joissa suuret massat eivät ole vielä älypuhelimiin tarttuneet. Kokonaan toisella tavalla puhelinta pitää markkinoida kehittyneillä markkinoilla, joissa paluu alkeisiin ja nostalgia-arvo lienevät tärkeimpiä myyntivaltteja.