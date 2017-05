Tällainen on Nokia 9: Ranskalaislehti testasi julkistamatonta huippupuhelinta

Mobiili

Nokia-puhelimia valmistavan HMD Globalin huhutaan julkaisevan seuraavaksi korkeampaan hintaluokkaan tarkoitetut Nokia 8- ja 9-mallit. Ranskalainen Frandroid.com-verkkolehti http://www.frandroid.com/marques/nokia/427619_exclusif-on-a-essaye-le-nokia-9-avant-sa-presentation-impressions-et-caracteristiques kertoo saaneensa käsiinsä Nokia 9 -puhelimen toimivan prototyypin, joka on ainakin lähellä lopullista julkaistavaa mallia.Lehden mukaan puhelimessa on 5.27-tuumainen QHD- näyttö, jonka resoluutio on 1440x 2560. Näytön kirkkaus ja kontrasti oli testaajien mukaan hyvä, ja siinä oli laaja katselukulma.Lisäksi puhelimessa on Snapdragon 835 -prosessori, 4 gigatavun ram-muisti sekä 64 gigatavua sisäistä muistia.Käyttöjärjestelmänä oli uusin Android 7.1.1 viimeisimmillä tietoturvapäivityksillä. HMD Global on aiemmin ilmoittanut, että se aikoo käyttää puhelimissaan alkuperäistä Googlen tarjoamaa Android-versiota ja julkaista tietoturvapäivitykset pian Googlen jälkeen.Testaajien mukaan eroja alkuperäiseen Androidiin silti löytyi. Always on display -toiminto esittää näytöllä kellonajan, päivämäärän, akun tilan sekä saapuneiden puheluiden, tekstiviestien sekä sähköpostien määrän.Puhelimen kamerat saivat lehdeltä moitteita. Puhelimessa on takapuolella kaksi 13 megapikselin kameraa, mutta lehti moitti kuvia keskinkertaisiksi. Voi kuitenkin olla, että testatussa laitteessa ei vielä ollut lopullista kameraohjelmistoa.Lehden testaama puhelin oli lukittu peittävään suojakuoreen, joten sen ulkonäöstä ei saanut varmaa käsitystä. Kuori on ilmeisesti kuitenkin metallia, ja laitteessa on c-tyypin usb-liitin.