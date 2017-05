”Ei ole töissä meillä” – mistä Nokia-puhelimen paljastaneessa videossa on kyse?

Mobiili

Uusi Nokian viralliselta mainosvideolta näyttävä pätkä vuoti julki kenties paljastaen tuntemattoman Nokia-älypuhelimen, jossa on kaksoiskamera http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005214419.html Videon julkaisi Vimeo-palvelussa tiettävästi George Chevalier Lewis http://www.is.fi/haku/?search-term=George%20Chevalier%20Lewis -niminen henkilö, jonka on väitetty olevan HMD:n palkkalistoilla.Nokia-puhelimia kehittävän HMD Globalin Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela http://www.is.fi/haku/?search-term=Ossi%20Korpela kuitenkin kiistää väitteen.– Kyseinen henkilö ei ole HMD:n palveluksessa, Korpela kertoo IS Digitodaylle.– En tunne kyseistä henkilöä, enkä tiedä hänen tarkoitusperiään.Johtaja ei sinänsä kommentoi videon aitoutta, mutta korostaa, ettei se ollut Nokian julkaisema.– Tämä video ei ole tullut meiltä, Korpela toteaa.Videon alkuperään on siis toistaiseksi syytä suhtautua varauksella.