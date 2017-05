Väärennetyt puhelimet tulivat Suomeen – näin erotat kopion aidosta

Mobiili

Väärennetyt matkapuhelimet ovat yleistyneet Suomessa, kertoo pikahuolto Fonum.– Aiemmin törmäsimme väärennöksiin harvoin, ehkä noin kerran kuussa. Nyt ilmiö on viikoittainen, kertoo Fonumin huoltopäällikkö Sami Vaittinen http://www.is.fi/haku/?search-term=Sami%20Vaittinen tiedotteessa.Monissa tapauksissa asiakas on tuonut laitteen huoltoon ja pettynyt saadessaan kuulla sen olevan väärennös. Huoltoliike ei korjaa väärennöksiä.Eniten väärennöksiä on liikkeellä kalliista, noin 700–800 euron huippulaitteista. Niiden alkuperä ovat usein ulkomaiset elektroniikka- tai verkkokaupat tai suomalaiset myyntifoorumit. Väärentäjien erityisessä suosiossa on viime aikoina ollut iPhone 7 Plus.Fonumin mukaan parhaita tunnusmerkkejä väärennöksestä ovat poikkeuksellisen pieni hinta ja kevyt paino. Myös viimeistely saattaa ontua, ja esimerkiksi kulmat saattavat olla alkuperäistä terävämpiä ja näppäimet tavallista löysempiä.IPhone 7 Plus -väärennöksestä saattaa puuttua myös aidossa laitteessa oleva kaksoiskamera, vaikka rungossa on näennäisesti paikka toiselle linssille. Myös väärennösten suorituskyky on aitoa heikompi, sillä niissä käytetään vanhoja komponentteja.Käytännössä aitoa iPhonea ei saa juuri koskaan listahintaa halvemmalla.Puhelinväärentäjät ovat oppineet jäljittelemään Applen iOS-käyttöjärjestelmää yllättävän hyvin. Moni ei erota Androidin päälle rakennettua iOS-kloonia aidosta. Pahimmillaan käyttöjärjestelmä voi sisältää valmiiksi haittaohjelman.Puhelinväärennöksiin saattaa liittyä myös riskejä, sillä sellainen saattaa olla esimerkiksi painotettu lyijyllä. Myös komponenttien eristykset saattavat olla puutteellisia, jolloin putoaminen saattaa johtaa oikosulkuun ja akun räjähtämiseen.Käytettyä puhelinta ostavalle Fonum antaa neuvoksi alkuperäisen ostokuitin pyytämistä, jossa näkyy laitteen yksilöivä imei-numero.