Nordean asiakkaille uusi maksutapa puhelimella – Mastercardin palvelu tuli Suomeen



Verkkomaksaminen Nordean sovelluksen osana toimiva Masterpass-digilompakko mahdollistaa lähimaksamisen puhelimella tai ilman korttitietojen näpyttelyä verkkokaupassa.

Nordea ottaa ensimmäisenä pankkina Suomessa käyttöön Mastercardin Masterpass-verkkomaksupalvelun. Kyseessä on verkko-ostoksissa käytettävä digitaalinen lompakko, johon käyttäjä tallentaa maksukorttiensa tiedot ja tuotteiden toimitusosoitteen, jotta niitä ei tarvitse näppäillä erikseen verkkokaupoissa.



Palvelu toimii osana pankin Nordea Pay -sovellusta. Sitä voi käyttää myös kivijalkakaupoissa puhelimen lähimaksuominaisuutta käyttäen.



Maksutapa edellyttää sopimusta kauppiaan kanssa. Tällä hetkellä Masterpassilla voi maksaa muun muassa Lippu.fissä sekä Tokmannilla, ja mukaan ovat liittymässä Intersportin ja Budget Sportin kaltaisia kauppoja.



Yhtiön mukaan Masterpass toimii verkossa 37 maassa ja yli 340 000 verkkokaupassa. Kivijalkakaupoissa sillä voi maksaa 6 miljoonassa toimipisteessä yli 80 maassa.



Palvelu kytketään pankin sovellukseen, koska kuluttajilla on maksunvälittäjistä suurin luottamus omaan pankkiinsa, kertoo Mastercard tiedotteessaan. Masterpass on julkaistu aiemmin jo Ruotsissa ja Norjassa.



Myös Aktia kokeilee Masterpassia Aktia Wallet -sovelluksensa osana kesällä.



Mastercardin palvelun tulo Suomeen on osa maksunvälittäjien kilpailua digitalisoituvista maksuista. Digitaalisia maksutapoja ovat luoneet pankkien ja luottokorttiyhtiöiden ohella muun muassa Apple ja alan uranuurtaja Paypal.