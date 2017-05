Suosikkipuhelin OnePlus hyppää yhden numeron yli – selitys on todella erikoinen

Mobiili

Kiinalainen OnePlus on julkaisemassa kesällä uuden puhelinmallin, vahvistaa yhtiö The Verge https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/5/5/15539300/oneplus-5-announcement-launch-timing-summer -verkkolehdelle.Uusi puhelin on nimeltään OnePlus 5. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö hyppää numeroinnissa kokonaan nelosen yli. Valmistajan viimeisin julkaisu on OnePlus 3T, joka oli pieni suorituskykypäivitys OnePlus 3 -puhelimeen.The Vergen mukaan syynä nelosen väliin jättämiselle on se, että Kiinassa 4:ää pidetään epäonnen lukuna.Kiinassa numero 4 ääntyy samalla tavalla kuin sana ”kuolema”, ja taloista puuttuu usein 4. kerros, kertoo Helsingin Sanomat http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005043784.html Yhtiön itsensä mukaan painavin syy 5:n valitsemiselle on se, että se on entisen NBA-koripallopelaaja Robert Horryn http://www.is.fi/haku/?search-term=Robert%20Horryn pelinumero. Yhtiössä oli paljon Horryn faneja.OnePlus 5:stä on huhuttu jo pidempään. Toistaiseksi yhtiö ei ole kuitenkaan kommentoinut siihen liittyviä huhuja.OnePlus nousi tuntemattomuudesta puheenaiheeksi vuonna 2014, kun yhtiö toteutti erittäin onnistuneen sissimarkkinointikampanjan. Yhtiön ensimmäiset puhelimet oli mahdollista osaa aluksi vain saamalla jonotuspaikan oikeuttavan kutsun.Lupauksille oli kuitenkin katetta, sillä laitteet pärjäsivät testeissä mainiosti. Myös IS Digitoday on testannut ensimmäisen OnePlusin http://www.is.fi/digitoday/art-2000001847280.html kakkosmallin http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000001884939.html , osittain epäonnistuneen OnePlus X:n http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000001895770.html sekä OnePlus 3 http://www.is.fi/digitoday/testit/art-2000001914808.html - ja 3T-puhelimet http://www.is.fi/digitoday/testit/art-2000004514278.html Sittemmin puhelimen myynti on siirtynyt monissa maissa myös kivijalkakauppoihin. Suomessa OnePluseja myy teleoperaattori Elisa, jonka myyntilistojen kärjessä valmistaja on pysytellyt pitkään.OnePlusin alkuperä oli pitkään hämärän peitossa. Vasta hiljattain on käynyt ilmi, että OnePlus on osa samaa konsernia http://www.is.fi/digitoday/art-2000005112475.html yhden maailman suurimpiin kuuluvien, mutta länsimaissa tuntemattoman puhelinvalmistaja Oppon kanssa.