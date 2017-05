Nokia 3310 -puhelinten toimitukset alkoivat

Mobiili

Nokia 3310 -puhelimien toimitukset ovat alkaneet, kertoo Nokia-puhelimia kehittävä HMD Global -yhtiö Nokia Mobile -tileillään Twitter https://twitter.com/nokiamobile/status/860418907571671041 - ja Facebook https://www.facebook.com/NokiaMobile/videos/536443070077434/ -palveluissa.– 17 vuoden odotus on ohi, yhtiö kertoo viesteissään.HMD Global ei ole kuitenkaan tiedottanut tarkemmin, milloin puhelin tulee myyntiin esimerkiksi Suomessa. Jotkut saksalaiset ja itävaltalaiset verkkokaupat esittelivät sitä sivuillaan jo viime viikolla.Alkuperäinen Nokia 3310 julkaistiin vuonna 2000, ja valmistus loppui vuonna 2005. Uuden version julkaisu viime helmikuussa Barcelonan MWC-messuilla nousi tapahtuman puhutuimmaksi aiheeksi, ja sen saama julkisuus ohitti suurempien valmistajien lippulaivamallit.Nokia 3310 on 2g-puhelin, eikä se toimi esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja joissain Aasian maissa. Siinä on Nokia Series 30+ -käyttöjärjestelmä, 2,4 tuuman ja 320 x 240 -kuvapisteen värinäyttö ja 2 megapikselin kamera. Puheaikaa sen akulle luvataan 22 tuntia ja valmiusaikaa 25 päivää. Paino on 80 grammaa ja sitä on saatavana neljänä eri väriversiona. Puhelimen hinnaksi HMD Global on aiemmin ilmoittanut 49 euroa.Eilen HMD Global tosin julkisti kilpailun http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005196707.html , jossa voi suunnitella Nokia 3310 -puhelimelle erilaisia kuoria.Yhtiö esitteli Barcelonassa myös Android-puhelimet Nokia 3, 5 ja 6, joiden on luvattu tulevan myyntiin vielä touko–kesäkuun aikana.