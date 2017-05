”Oman näköinen Nokia 3310” – kisassa todella karu ”pienellä painettu teksti”

Mobiili

Nokia-puhelimia kehittävä HMD Global järjestää kilpailun, jossa luovien alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä Nokia-faneille tarjotaan mahdollisuutta suunnitella uusittuun Nokia 3310 -puhelimeen erityiskuoria.Voittajan suunnittelemia kuoria käytetään rajoitetussa erässä Nokia 3310 -puhelimia, mikä on yhtiön tiedotteen mukaan ”huikea mahdollisuus aloittelevalle luovalle kyvylle”.Voittaja itse saa palkinnoksi oman ehdotuksensa mukaisen Nokia 3310 -puhelimen, jonka hinnaksi HMD Global on julkistuksen yhteydessä ilmoittanut 49 euroa.Valinnassa painotetaan omaperäisyyttä, luovuutta ja positiivisuutta.Kilpailuun osallistuminen antaa HMD Globalille täyden oikeuden kaikkien kilpailuun osallistuneiden töiden käyttämiseen missä tahansa markkinointitarkoituksessa, kuten esimerkiksi verkkosivuilla, pakkauksissa sekä myös puhelimissa, kerrotaan kilpailun ehdoissa http://www.nokia.com/en_int/phones/terms-and-conditions-instagram-3310art Muille kun ykköseksi sijoittuneille suunnittelijoille ei siis välttämättä ole luvassa palkkiota, vaikka yhtiö käyttäisi töitä puhelimissa.Kilpailu järjestetään Instagram-kuvapalvelussa. Kilpailijat voivat ladata yhtiön verkkosivuilta itselleen Nokia 3310 -puhelimen mallikuvan, johon voi Photoshop-ohjelmalla tehdä oman kuvitusehdotuksensa. Tämän jälkeen osallistujien on ladattava työnsä Instagramiin hashtagillä #3310art, sekä olla @Nokiamobile https://www.instagram.com/nokiamobile/ n seuraaja.Kilpailuun osallistumisella on kiire, sillä se päättyy jo keskiyöllä 10. toukokuuta Greenwichin aikaa, eli Suomessa tarkkaan ottaen ensi viikon torstaina 11. toukokuuta klo 2 aamuyöstä. Voittajalle kerrotaan voitosta 22. toukokuuta mennessä Instagramin kautta. Muut voivat tiedustella voittajan nimeä kisan järjestäjältä kuukausi kilpailun loppumisen jälkeen.