Galaxy S8:ssa jo vikaa? Samsung kiistää väitteet näytön palamisesta

Eteläkorealainen Samsung Galaxy S8 -puhelimen ostaja on valittanut uudesta viasta puhelimen näytöllä, mikä herättää jälleen epäilyjä Samsung-puhelimien laadusta, kertoo Korea Herald -sanomalehti http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170501000550 Samsungin uutuudessa ei ole fyysistä kotinäppäintä, vaan se on ohjelmoitu näkymään näytön alaosassa aina tarvittaessa.Eteläkorealaiseen verkkopalveluun kirjoittaneen Samsung Galaxy S8 -käyttäjän mukaan puhelimen näytön alaosassa oleva kotinäppäin on alkanut palaa kiinni näyttöön, eli näytön pikselien väri on muuttunut siinä kohdassa, missä kotinäppäin yleensä näkyy. Vääristymä on alkanut ilmetä jo yhden viikon jälkeen laitteen ostamisesta.Samsung on kiistänyt väitteet, eikä se omien sanojensa mukaan ole saanut kuluttajilta valituksia aiheesta. Samsung vakuuttaa myös varautuneensa ongelmaan jo etukäteen: Kotinäppäin on ohjelmoitu vaihtamaan näytöllä hieman paikkaa, ettei se kuluttaisi näytöllä aina samoja pikseleitä.Samsung Galaxy S8 -puhelimien näytöillä on aiemmin jo havaittu punasävyisiä vääristymiä, mutta yhtiön mukaan nämäkin voidaan korjata ohjelmallisesti.