Tiesitkö: Facebook- ja Messenger-sovelluksille on vaihtoehto – ja käyttäjät tykkäävät niistä enemmän

Sosiaalisen median jätti Facebook on tuonut Facebook Messenger -sovelluksestaan kevytversion myös suomalaisten ladattavaksi. Asiasta kirjoittaa muun muassa The Verge http://www.theverge.com/2017/4/27/15457344/facebook-messenger-lite-150-new-countries-expansion-snapchat Yhtiö on tarjonnut jo aiemmin riisuttua versiota Facebook-sovelluksesta.Facebook Lite- ja Messenger Lite -sovellukset on räätälöity alun perin kehittyviin maihin, eli ne on suunniteltu köykäisille nettiyhteyksille ja vaatimattomille Android-puhelimille.Molemmat sovellukset siirtävät merkittävästi vähemmän dataa kuin ”raskaat” versiot, mikä tekee niistä hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi ulkomailla.Facebook Liten lataaja ei tarvitse edes erikseen asennettua Messengeriä, sillä sovellukseen kuuluu myös chattailumahdollisuus. Facebookin perussovelluksesta keskustelumahdollisuus on poistettu.Nyt yhtiö on laajentanut niiden saatavuuden 132 uuteen maahan, joihin myös Suomi kuuluu. Molemmat sovellukset ovat ladattavissa Googlen Play-sovelluskaupasta.Sovellukset on todennäköisesti julkaistu laajempaan jakeluun vastatoimena Snapchatin suosiota vastaan. Cnetin https://www.cnet.com/news/facebook-lite-gets-new-features-today-zuckerberg/ mukaan Messenger Liteä on varustettu koko ajan uusilla ominaisuuksilla, kuten kuvafilttereillä ja reaktiovastauksilla, ja se muistuttaa koko ajan enemmän isoveljeään.Kevytversiot ovat olleet myös käyttäjien mieleen. Messenger Lite on saanut Google Playssa käyttäjiltä 4,4 tähteä, kun perusversion arvosana on 3,9 tähteä. Facebook Liten arvosana on 4,2 tähteä ja perusversion 4,0.