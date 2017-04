Oletko jo pudonnut kärryiltä Android-sovelluksissasi? Nyt on apua tarjolla

Mobiili

Google päivitti Play-sovelluskauppaansa helpottaakseen sovellusten hallintaa Android-käyttäjille. Asiasta kertovat muun muassa Engadget https://www.engadget.com/2017/04/19/google-play-store-my-apps-revamp/ ja Android Police http://www.androidpolice.com/2017/04/18/new-play-store-apps-screen-layout-rolling-widely/ Sovellukset on lokeroitu uudella tavalla niin, että päivityksiä odottavat ja hiljattain päivitetyt sovellukset ovat omassa välilehdessään erillään kaikkien asennettujen sovellusten listasta.Kolmantena on Kirjasto-välilehti (aiemmalta nimeltään Kaikki), joka näyttää antavan listan sovelluksista, jotka on asennettu saman Google-tilin muihin laitteisiin tai joita käyttäjä joskus on kokeillut. Niiden ohessa on nappi sovellusten asentamiseksi sillä hetkellä käytössä olevaan laitteeseen.Uudistus tuo selvyyttä usein pitkäänkin röykkiöön sovelluksia, joihin on vuosien varrella tutustunut. Tervetullutta on esimerkiksi sovellusten päivittäminen suoraan valikosta menemättä sovelluksen omalle sivulle.Asennettuja sovelluksia voi puolestaan tarkastella aakkosjärjestyksessä, viimeksi päivitettyjen mukaan, viimeksi käytettyjen perusteella ja myös niiden viemän tilan mukaan.Muutos on mitä ilmeisemmin lanseerattu laajasti ympäri maailman, sillä IS Digitoday pystyi yhtä Android-puhelinta vilkaisemalla vahvistamaan, että Play-kaupan käyttöliittymä oli tältä osin uudistettu niin kuin uutisista saattoi lukea.Voit tarkistaa oman tilanteesi helposti. Klikkaa puhelimestasi auki Google Play -sovellus, paina vasemman yläkulman hampurilaisvalikkoa (kolme vaakaviikaa) ja valitse Omat sovellukset ja pelit.Kaikki uudistukset eivät miellytä. Android Police harmittelee, ettei sovelluksia voi asentaa omasta kirjastostaan enää yhtä jouhevasti kuin ennen. Useamman sovelluksen asentaminen peräkkäin keskeytyy ruutuun ponnahtavilla ilmoituksilla.