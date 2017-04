Varo vappuvahinkoa: Erityisesti tästä syystä alkoholi ja puhelin eivät sovi yhteen

Mobiili

Vappuriehan tuoksinassa on helppo läikyttää vaikkapa ravintolakaljat puhelimen päälle. Mutta toisin kuin jopa puhdistukseen käytetty puhdas alkoholi, on nautittavaksi tarkoitettu alkoholi yksi ikävimmistä asioista, joita puhelin voi kohdata.– Esimerkiksi olut ja viini ovat aika syövyttäviä aineita. Jos perjantaina sattuu vahinko, ovat puhelimen juotokset tiistaina huoltoon tuotaessa jo hapettuneet, eli kontakteja ei enää ole, huoltoliike Hetihuollon huoltopäällikkö Tuomo Herlevi http://www.is.fi/haku/?search-term=Tuomo%20Herlevi varoittaa.Toisin sanoen alkoholivahinko on omiaan tekemään puhelimesta käyttökelvottoman. Herlevi antaa kuitenkin ohjeet puhelimen ensiapuun, jos juomat sen päälle eksyvät.– Puhelin kannattaa pyyhkiä märällä rätillä ja kuivalla perään, jotta saa suurimmat irto-oluet pois. Jos puhelin pimenee, sitä ei missään nimessä kannata yrittää ladata heti perään. Puhelin voi saada ylijännitteen, joka voi hajottaa sen pysyvästi.Puhelin kannattaa sammuttaa. Jos siinä on irrotettava akku, sen voi sammuttamisen jälkeen ottaa pois. Kuivattamista varten laite kannattaa laittaa minigrip-pussiin tavallisen riisin kera. Vielä parempi vaihtoehto on silikageeli, jos sellaista sattuu olemaan saatavilla. Puhelin tulisi säilyttää näin jopa vuorokauden ajan ennen kuin sitä yrittää käynnistää.– Se ei välttämättä korjaa mitään, mutta voi estää vahingon etenemisen, Herlevi sanoo.Toimitusjohtajan mukaan tyypilliset vappuvahingot koskevat kuitenkin näyttöjä ja niiden rikkoontumisia. Vaikka mainospuheissa näytöt muuttuvat kestävämmiksi, ei Herlevi ole sellaista trendiä huomannut.– Kyllä ne edelleen tuntuvat menevän rikki valitettavan helposti.