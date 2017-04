IPhonesta löytyi uusi vika: Kaatuu kolmen sormen kosketuksella

Mobiili

Applen iPhone-puhelimesta on paljastunut vika, joka saa puhelimen käynnistymään uudelleen tietyllä näppäinyhdistelmällä, kertoo 9to5Mac-verkkolehti https://9to5mac.com/2017/04/24/control-center-bug-ios-crash/ Tosin aivan vahingossa vika ei ilmene. Ensin käyttäjän on avattava iPhonen ohjauskeskus https://support.apple.com/fi-fi/HT202769 pyyhkäisemällä se ylös näytön alareunasta. Tämän jälkeen on painettava yhtä aikaa kolmea näppäintä: AirDrop-, NightShift-näppäintä sekä alareunan valikosta joko herätyskello-, laskin- tai kamera-pikavalintaa.Kolmen sormen painalluksella tehtävä temppu ei välttämättä onnistu ensimmäisellä kerralla. Jos kaikki sujuu oikein (tai menee siis pieleen), puhelin hyytyy hetkeksi, eivätkä näppäimet tai kosketusnäyttö vaikuta toimivan. Vähän ajan kuluttua näytön pitäisi pimentyä, ja näytölle ilmestyy ohjelmien uudelleenkäynnistymisestä kertova pyörivä kuvio.Tämän jälkeen iPhone on jälleen täysin toimintakunnossa, tosin lukitusnäyttö saattaa olla jälleen päällä.Vaikka kyseessä on selvästi ohjelmistovika, Apple tuskin ryhtyy sitä korjaamaan, arvioi 9to5Mac-lehti.Samaan vikaan törmää myös toisella keinolla. Puhelimen näytön ollessa lukittuna pannaan ohjauskeskuksen kautta ensin päälle kamera ja tämän jälkeen herätyskello/ajastin. Tämän jälkeen painetaan virtanäppäintä, kunnes näytölle ilmestyy liukunäppäin, jolla puhelimen voi sammuttaa. Sen sijasta painetaan näytön alaosassa olevaa peruutus-rastia. Puhelin käynnistää itsensä uudelleen.