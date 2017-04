Galaxy S8 myyntiin Suomessa ylihuomenna – Samsung ehti säheltää vielä viime hetkillä

Mobiili

Samsung Galaxy S8 -älypuhelin tulee myyntiin Suomessa ylihuomenna perjantaina. Laitteen käyttöönsä saaneet eteläkorealaiset ovat kuitenkin jo raportoineet puhelimessa olevasta virheestä, kertoo muun muassa Zdnet http://www.zdnet.com/article/samsung-will-commence-software-update-for-galaxy-s8-red-display/ Laitteen näytössä on ollut selkeästi silmin havaittavia punasävyisiä vääristymiä. Samsung on vahvistanut ilmiön olemassaolon, mutta yhtiön mukaan ilmiö on korjattavissa ohjelmallisesti.Samsungin koulutuspäällikkö Antti Tuurala http://www.is.fi/haku/?search-term=Antti%20Tuurala lupaa päivitystä jo ensi viikolle. Sitä ennen puhelimen hankkineet voivat säätää puhelimen värimaailmaa asetuksista käsin.Myös puhelimen kestävyys on herättänyt kysymyksiä etukäteen, sillä laitteen näyttö on käyristetty sivuille sekä S8- että S8+-malleissa. Matkapuhelimet ovat tunnetusti herkkiä hajoamaan pudotessaan kulma tai reuna edellä.Koulutuspäällikön mukaan lasien reunat on hiottu kokonaisuudessaan tasaiseksi. Tästä seuraa se, että jännitekohtia, joista mahdolliset säröt alkaisivat, on aiempaa vähemmän.– Ei tämä ole pajavasara, mutta kestävyyteen on kiinnitetty huomiota, Tuurala muotoilee.Galaxy S8 on Samsungin ensimmäinen lippulaivajulkistus Note 7 -fiaskon jälkeen. Yhtiön Suomen-myyntijohtaja Antti Holopainen http://www.is.fi/haku/?search-term=Antti%20Holopainen on asiasta varsin tietoinen.– Tuotannon jälkeinen laadunvalvonta on nostettu eri tasolle. Note 7:n jälkeen olemme siirtyneet kahdeksanportaiseen laadunvalvontaan, ja jo valmiit laitteet testataan vielä kerran, johtaja sanoo.Epäilyksen varjo on pitkä, sillä taannoin Greenpeace otti kunnian http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005145711.html Note 7 -puhelimen ainakin osittaisesta takaisin markkinoille tuonnista. Yhtiön oli määrä kunnostaa puhelimet ja joko myydä tai vuokrata niitä, jos viranomaiset ja operaattorit ovat siihen valmiita. Jollei kysyntää olisi, puhelimista irrotettaisiin ja hyödynnettäisiin kierrätettävissä olevat osat.– Tässä kohdin kommunikaatiomme epäonnistui, ja tiedotus tehtiin vähän hassusti. Note 7 ei tule takaisin Eurooppaan, vaan komponentteja uusiokäytetään, Holopainen sanoo.Holopaisen mukaan S8:n ennakkomyynti on ollut erittäin hyvää. Se on ollut jopa parempaa kuin edeltäjä S7:n, vaikka tuolloin ennakkotilaajat saivat kaupan päälle virtuaalitodellisuuslasit. Nyt vastaavaa bonusta ei ole.