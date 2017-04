Tutkijat kehittelivät ”ihmeaineen” – loppu puhelinten jatkuvalle riesalle?

Mobiili

Uudenlainen materiaali voi jonain päivänä säästää monen puhelimen tai muun vempeleen huoltoreissulta, muun muassa Bleeping Computer https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/scientists-create-new-material-that-may-lead-to-self-healing-electronics/ kertoo.Tohtori Chao Wangin http://www.is.fi/haku/?search-term=Chao%20Wangin Kalifornian yliopistossa keksimällä materiaalilla ei ole vielä nimeä, mutta sitä kuvaillaan keinotekoiseksi lihakseksi. Se venyy 50 kertaa normaalia kokoaan isommaksi ja korjaa itse itsensä, vaikka sen repisi riekaleiksi.Aine voisi esimerkiksi korjata puhelimen murtuneen akun tai estää sitä rikkoutumasta ensinkään – minkä voisi kuvitella kiinnostavan ainakin akkuongelmista tunnettua Samsungia.Koska materiaali on myös erittäin läpinäkyvää, siitä voisi ennakoida loppua puhelinten yleiselle vitsaukselle, eli murtuneille näytöille. Wangin mukaan aine on myös edullinen ja se johtaa hyvin sähköä.Aine koostuu ionisesta suolasta ja venytettävästä polymeeristä. Keksintöä ei kuitenkaan pidä odottaa älypuhelimeen ihan heti, Chao Wang toppuuttelee.– Meillä on useita haasteita voitettavanamme, mukaan lukien luotettavuus ja toiminta erilaisissa olosuhteissa, kuten lämpötila tai korkea ilmankosteus, Wang totesi videoidussa tiedotustilaisuudessa https://www.youtube.com/watch?v=yQ5RaTPO6e0 äskettäin.Tiedemies ennakoi Business Insiderin http://www.businessinsider.com/self-healing-cell-phone-research-2017-4?r=UK&IR=T&IR=T mukaan, että ainetta käytetään puhelinten näytöissä ja akuissa vuoteen 2020 mennessä. Hän myös muistuttaa, että LG itse asiassa jo kehitti älypuhelimen, jonka takakansi korjaa naarmuja itsestään http://www.is.fi/digitoday/art-2000001816382.html . Wangin menetelmä on kuitenkin tästä erillinen ja kehittyneempi.Uuden materiaalin väitetään kokoavan itsensä entiseen muotoonsa noin yhdessä vuorokaudessa, kun se ensin on revitty kauttaaltaan palasiksi. Eri asia on, onko vuorokausikin liian pitkä aika kiireisille kuluttajille.